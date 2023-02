Quartetto Cetra: chi sono i componenti, canzoni famose, Tata Giacobetti, Nella vecchia fattoria

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Giorgia Giacobetti e sua madre, l’attrice Valeria Fabrizi. Le due ricorderanno il Quartetto Cetra e, inevitabilmente, parleranno di Tata: nonché padre e marito delle due. In questa settimana ancora dedicata al Festival di Sanremo e alla musica.

Dagli esordi al debutto del Quartetto Cetra

Il Quartetto Cetra è stato un gruppo vocale italiano attivo dal 1941 al 1988. La sua formazione più famosa e longeva, quella attiva dal 1947 allo scioglimento, consisteva in:

Felice Chiusano

Giovanni Tata Giacobetti

Lucia Mannucci

Vigilio Savona, marito della Mannucci.

Il Quartetto, caratterizzato dalle capacità vocali dei componenti e dai testi umoristici, sono considerati anticipatori in Italia di mode e generi musicali come il rock and roll. Loro, già nel 1956, hanno inciso una versione italiana di Rock Around The Clock di Bill Haley, L’orologio matto. Ma non solo musica. Con programmi come Biblioteca di Studio Uno e non cantare, spara, sono anche entrati nella storia della tv italiani.

La storia, Nella vecchia fattoria e i successi

Il gruppo è stato fondato nel 1940 a Roma e il debutto è arrivato nello stesso anno. Nel 1949, però, la band ha inciso quella che è diventata la canzone più famosa, un classico della musica per bambini: Nella vecchia fattoria, un adattamento italiano di una canzone popolare americana. Una sola volta, nel 1954, hanno partecipato al Festival di Sanremo, poi nel 1955 hanno vinto il Festival internazionale della canzone di Venezia.

Musica, televisione, ma anche teatro: nel 1951 il Quartetto ha debuttato in teatro nella rivista Gran Baldoria, mentre sul piccolo schermo i componenti hanno partecipato, nei primi anni ’40, ai primi esperimenti di televisione italiana. E la band ha partecipato a molte edizioni della rubrica pubblicitaria televisiva Carosello.

Le canzoni più famose del Quartetto Cetra

In ben 47 anni di carriera artistica il gruppo ha proposto oltre un migliaio di canzoni, molte scritte della coppia Giacobetti-Savona. Tra le più celebri ricordiamo:

Aveva un bavero

Il visconte di Castelfombrone

Nella vecchia fattoria

Pietro Wughi il ciabattino

Vecchia america

Un bacio a mezzanotte

I ricordi della sera.

Nel 2021 il brano Un bacio a mezzanotte, tra l’altro, è stato impiegato come traccia introduttiva del film Disney Pixar Luca.