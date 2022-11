Quarto Grado, anticipazioni 18 novembre 2022: i casi di Silvia Cipriani e Benno, l’arresto del padre di Saman Abbas

Come ogni venerdì che si rispetti l’appuntamento su Rete 4 è solo uno. Ed è quello con Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione i giornalisti Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi. Tra casi da risolvere, omicidi e gialli.

La morte di Silvia Cipriani a Quarto Grado

Questa sera il programma, a cura di Siria Magri, aprirà con la morte di Silvia Cipriani, l’ex postina di 77 anni, originaria di Rieti e trovata senza vita il 28 settembre, dopo che non si avevano sue notizie da due mesi. Gli inquirenti stanno cercando possibili tracce sull’automobile, ma intanto emergono nuovi video sui suoi ultimi spostamenti. E spunta un giallo: il pentolino sui fornelli.

La vicenda di Benno Neumair

E ancora, al centro della puntata anche la vicenda di Benno Neumair, il 31enne di Bolzano accusato di aver ucciso i genitori, Laura e Peter il 4 gennaio del 2021. Il giovane ha confessato il duplice delitto e rischia fino all’ergastolo, ma questi sono giorni decisivi.

L’arresto del padre di Saman Abbas

Non mancheranno, poi, gli aggiornamenti su Shabbar Abbas, il papà di Saman, la ragazza di origine pakistana scomparsa il 30 aprile del 2021. L’uomo, che si era rifugiato in Pakistan, è stato arrestato. E lui, insieme alla mamma, è indagato per la morte della ragazza. Che si era ribellata a un matrimonio combinato.