Quarto Grado, anticipazioni 30 giugno 2023: la scomparsa di Kata

Il venerdì sera si tinge di giallo con il nuovo appuntamento del programma “Quarto Grado – Le storie” in onda su Retequattro dalle 21.25, con la conduzione di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

La puntata del 30 giugno tornerà a occuparsi dei casi di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa da Firenze, e Liliana Resinovich, trovata senza vita il 5 gennaio 2022, cercando di far luce sugli ultimi aggiornamenti delle vicende di cronaca.

Che fine ha fatto Kata?

Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa da Firenze lo scorso 10 giugno. Col passare il nemico numero uno è il tempo che scorre e non ci sono ancora svolte nelle indagini. Quel poco che si sa a oggi è che il giorno della scomparsa una telecamera di sorveglianza di una pizzeria lì vicino ha registrato un urlo infantile, seguito da un rumore simile a uno sportello di una macchina che si chiudeva. Si trattava di Kata? Qualcuno l’ha effettivamente rapita? Se sì, a che scopo? Di questo e di molto altro si parlerà nella prossima puntata di Quarto Grado.

Riapre l’inchiesta su Liliana Resinovich

Al centro della puntata, anche la storia di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, a Trieste, il 5 gennaio 2022. Tra gli sviluppi, riapre l’inchiesta e gli inquirenti sono tornati a concentrarsi sui sacchi neri in cui era avvolto il corpo senza vita della donna. Vogliono capire chi li abbia maneggiati senza lasciare impronte: c’è stata una lite o Lilly è stata aggredita?

Le curiosità su Quarto Grado

Quarto Grado è un programma televisivo, un talk show in onda in prima serata su Rete 4 dal 7 marzo 2021, inizialmente condotto da Salvo Sottile con Sabrina Scampini. La conduzione, poi, è passata nelle mani di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Con loro in studio, ogni venerdì, tanti ospiti ed esperti nei campi di interesse scientifico: