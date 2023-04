Quattro matrimoni 2023 di Costantino Della Gherardesca in chiaro su TV8: anticipazioni stasera

È arrivato alla sesta stagione ‘Quattro matrimoni’, il programma con il conduttore televisivo, opinionista e conduttore radiofonico Costantino della Gerardesca, ma con una grande novità: sarà visibile in chiaro. Per la prima volta, infatti, il programma andrà in onda su TV8, a partire da stasera, martedì 11 aprile, alle 21 e 30.

Quattro spose pronte a sfidarsi nel giorno più importante della loro vita

Tornano i fiori d’arancio per quattro spose pronte a sfidarsi a suon di abito bianco e confetti, sotto la supervisione di un maestro di cerimonia. Una gara che le sposine, pronte per il fatidico ‘sì’ disputeranno proprio nel giorno più importante della loro vita. Ciascuna delle concorrenti sarà ospite al matrimonio delle altre tre e darà un voto da 0 a 10. Voti segretissimi che le ospiti condivideranno solo con il pubblico, ma saranno costantemente seguite dalle telecamere che registreranno tutti i commenti e le critiche su invitati, abiti, cibo, location. Giudizi, perlopiù, spietati…

Della Gerardesca seguirà tutto da un monitor ed esprimerà anche lui giudizi e voti

Della Gerardesca seguirà tutto da un monitor e lui stesso seguirà gli eventi in diretta ed esprimerà il suo parere sulle cerimonie, per poi chiamare le sposine a manifestare apertamente il proprio voto, chiarendo anche le motivazioni per le quali lo hanno dato. Tutto questo per dar vita a una classifica in vista di una vincitrice.

La sposa vincitrice si aggiudicherà una crociera

Al termine di questi confronti-scontri, Costantino e le quattro concorrenti aspetteranno l’arrivo di una limousine all’interno del quale ci sarà lo sposo vincitore. Una battaglia senza esclusione di ‘critiche’ che decreterà la sposa trionfatrice, la quale in compagnia del marito, avrà in regalo una crociera di sette giorni su una nave MSC Crociere. Come di consueto se ne vedranno delle belle, visto che le sposine, decise ad aggiudicarsi il primato, non lesineranno dure critiche nei confronti delle antagoniste.