Quiz, la miniserie su Rai 1: trama, quante puntate sono e anticipazioni

Stasera, lunedì 29 agosto 2022, andrà in onda su Rai 1 la miniserie tv “Quiz“, la storia vera di un concorrente dello storico programma Chi vuol essere Milionario.

Quiz: orario e trama

La miniserie tv Quiz andrà in onda su Rai 1 lunedì 29 agosto 2022. L’appuntamento è alle 21:25. La trama della miniserie Quiz racconta la nascita di Chi vuol esser milionario? e riporta la storia vera della cosiddetta “truffa del colpo di tosse” messa in atto da Charles Ingram. Il fatto avvenne nel 2001, mentre la moglie di Ingram aveva già partecipato in passato vincendo 32mila euro.

Secondo le cronache dell’epoca durante la prima parte della registrazione della puntata, Charles Ingram non sembrava un concorrente particolarmente esperto. Il giorno successivo, però, aiutato da diversi colpi di tosse strategici, Charles riesce a conquistare un milione.

Ad aiutare Charles Insgram nella truffa ai danni di Chi vuol essere milionario sarebbero stati la moglie presente in studio e il professor Whittock. Gli Ingram hanno sempre negato tutto e non hanno mai confessato ufficialmente di aver barato. Nel 2003 ci fu un processo nel quale la coppia fu condannata e dovette ripagare anche le spese legali.

Quante puntate sono?

Saranno tre puntate e andranno tutte in onda durante la serata di stasera 29 agosto 2022.