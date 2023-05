Radio Italia Live 2023 a Milano e Palermo: ecco quando e chi sono i cantanti

Radio Italia Live 2023. Per gli amanti della musica contemporanea, dei palchi, delle chitarre e delle folle acclamanti, certamente si tratta di uno degli eventi pre-estivi più attesi. Anche perché le serate si fanno più serene, calde, e la voglia di uscire e far casino all’insegna della buona musica è davvero tanta.

Radio Italia Live 2023: doppio appuntamento, ecco dove

E allora, anche per quest’anno che sia ancora musica. Si rinnova, così, l’appuntamento con il Radio Italia Live. Proprio in vista della grande occasione, ecco che l’evento, completamente gratuito, si sdoppierà in due date assolutamente da non perdere, una la nord e una al sud, per coprire quanto più possibile il pubblico entusiasta dell’evento. Una prima data è prevista nella città di Milano, in Piazza Duomo, sabato 20 maggio alle ore 20.40 e l’altra al Foro Italico di Palermo, venerdì 30 giugno. Nel dettaglio, il primo appuntamento, quello di Milano, verrà trasmessa in simulcast su Sky Uno, Tv8 e Radio Italia Tv e avrà al timone della conduzione , per il decimo anno consecutivo, da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Sul palco, poi, si alterneranno ben 10 noti artisti del panorama contemporaneo. Ecco di seguito gli artisti e cantanti tanto attesi, la maggior parte dei quali sono freschi di partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo 2023.

Gli artisti attesissimi sul palco di quest’anno

Al cast di artisti che si alterneranno sul palco prenderanno parte: Madame, Tananai, Lazza, Articolo 31, Colapesce Dimartino ed Elodie, tutti reduci da Sanremo 2023. Sono inoltre attesissime anche le presenze di Tiziano Ferro ed Eros Ramazzotti, così come quella dei Pinguini Tattici Nucleari e di Achille Lauro. Come sempre, poi, ad incanalare l’entusiasmo del pubblico sarà la conduttrice radiofonica Daniela Cappelletti. Insomma, i preparativi sono agli sgoccioli, non rimane che prendere parte al grande spettacolo. Voi ci sarete?

(Foto in copertina da ilbattitodilauro – Instagram)