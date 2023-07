Radio Norba Cornetto Battiti Live stasera in tv: a che ora inizia, ospiti, scaletta

Ci siamo, è tutto pronto per la nuova edizione di “Radio Norba Cornetto Battiti Live”! L’appuntamento con uno dei programmi estivi più amati ed attesi è fissato per questa sera su Italia 1. Sei le prime serate che andranno a comporre la nuova edizione della trasmissione al cui timone vedremo, per il settimo anno consecutivo, la coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio.

Battiti Live 2023 a Bari: tappe, ospiti e scaletta cantanti mercoledì 21 giugno

Gli ospiti della nuova edizione di Radio Norba Cornetto Battiti Live

Un appuntamento con la musica nelle suggestive piazze sul mare di Bari e Gallipoli quello che si appresta a partire, pronto ad emozionare e far ballare gli affezionati telespettatori al ritmo della miglior musica del panorama italiano ed internazionale. Tanti gli ospiti che si avvicenderanno sul palco, pronti a regalare ai telespettatori un momenti di relax e leggerezza. In particolare, nel corso della prima puntata ad alternarsi sulla scena saranno: Achille Lauro, Angelina Mango, Ava, Anna e Capo Plaza, Annalisa, Boomdabash, Coma_Cose, Emma, Fabio Rovazzi, Fedez, Gemelli Diversi, Gabry Ponte, Madame, Negramaro, Orietta Berti, Paola e Chiara, Rose Villain, Rosa Chemical, Sophie and The Giants, The Kolors, Tony Effe.

Le esibizioni on the road

Ma non è certo finita qui. Un primo appuntamento decisamente ricco di sorprese quello che si appresta ad andare in onda e che vedrà gli artisti protagonisti anche di esibizioni on the road presso alcune delle località turistiche maggiormente apprezzate della Puglia. Si partirà, ad esempio dalle performance di Giorgia da Oltranto e da quella dei Pinguini Tattici Nucleari da San Foca di Melendugno. Il tutto sarà reso ancora più magico dal talentuoso corpo di ballo che accompagnerà gli artisti. Corpo di ballo formato anche dagli allievi e dai professionisti della fucina “Amici” di Maria De Filippi. Insomma, le carte in regola per trionfare ci sono tutte, per un appuntamento in musica che si preannuncia davvero imperdibile!