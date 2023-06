Compleanno Gianni Sperti, perché Maria De Filippi non c’era? L’opinionista ha spento 50 candeline

Gianni Sperti, ex ballerino e personaggio televisivo italiano, ha festeggiato il suo 50esimo compleanno con un party esclusivo in un famoso locale di Napoli. L’opinionista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, ha invitato molti volti noti della trasmissione, ma non tutti hanno partecipato alla festa. In particolare, si è notata l’assenza della stessa Maria De Filippi: perché la conduttrice non era presente al compleanno del suo collaboratore? I due hanno litigato o c’è un’altra spiegazione?

Compleanno Gianni Sperti: la verità sull’assenza di Maria De Filippi

Alcuni fan di Uomini e Donne hanno pensato che Maria De Filippi e Gianni Sperti abbiano avuto qualche divergenza, visto che la conduttrice non ha preso parte al party del suo opinionista. Tuttavia, la realtà è ben diversa: la moglie di Maurizio Costanzo al momento si trova in Sardegna per le registrazioni della nuova stagione di Temptation Island. Si tratta quindi di un semplice motivo di lavoro che ha impedito a Maria De Filippi di raggiungere Napoli e festeggiare con Gianni Sperti. Non c’è quindi nessun litigio o malinteso tra i due, che anzi hanno un rapporto professionale consolidato da anni.

Gli altri invitati al compleanno di Gianni Sperti

Oltre a Maria De Filippi, un’altra assente al compleanno di Gianni Sperti è stata Gemma Galgani, la nota dama del trono over di Uomini e Donne. Non è chiaro se quest’ultima abbia rifiutato l’invito o se non le sia proprio mai arrivato, visto che il rapporto tra lei e Gianni Sperti è spesso conflittuale. Tra gli invitati, invece, c’erano Tina Cipollari, grande amica e collega di Gianni Sperti, e diversi protagonisti delle ultime edizioni del programma, come Lavinia e Alessio, Matteo Ranieri e Luca Salatino, Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Un party all’insegna del divertimento e dell’allegria per celebrare il traguardo dei 50 anni di Gianni Sperti.

La confessione di Gianni Sperti sui suoi 50 anni

Gianni Sperti ha compiuto gli anni lo scorso 12 aprile, ma solo ieri – 18 giugno 2023 – ha potuto organizzare la sua festa. In occasione del suo compleanno, l’ex ballerino ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui ha fatto una confessione: ha rivelato di essere in terapia per le sue insicurezze che lo accompagnano da sempre. Ha raccontato anche di aver vissuto alti e bassi nella sua vita, di aver amato solo due volte e di aver seguito le sue emozioni grazie alla danza e ai viaggi. Ha concluso il suo messaggio con dei buoni propositi: “Ciò di cui sono sicuro è che da oggi in poi voglio vivere serenamente e con la massima libertà ma, soprattutto, voglio vivere questa mia seconda giovinezza alla ricerca della LUCE. Oggi compio 50 anni ma a dire la verità me ne sento ancora 25″.