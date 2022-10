Raf, chi è la figlia Bianca Aleida Riefoli: cosa è successo ieri a Emigratis

Bianca Aleida Riefoli è la figlia di Raf, ma ha sempre cercato di tenersi lontana dai riflettore e dal mondo del gossip. Adesso però si parla di lei: la ragazza è stata infatti protagonista nella trasmissione di Canale 5, Emigratis. Pio e Amedeo sono andati a Miami per incontrare Aleida Riefoli.

Emigratis: Bianca Aleida Riefoli tra le protagoniste

Lo scopo dei due comici nel programma Emigratis è proprio quello di viaggiare senza pagare per essere ospitati dai Vip e nella terza puntata della quarta stagione tra le varie celebrities c’era anche Aleida Riefoli, figlia del famoso cantante italiano Raf. I due conduttori del programma sono volati fino in Florida per andare a trovare la ragazza, figlia del famoso cantautore e della showgirl Gabriella Labate.

Bianca Aleida Riefoli: chi è, età, carriera

Bianca Aleida Riefoli è nata a Cuba nel 1996 e vive attualmente a Miami, dove si è trasferita per intraprendere una carriera molto diversa da quella dei genitori, ovvero, quella di Social Media Manager.

Raf e Gabriella Labate si sono sposati proprio nel 1996, anno di nascita di Bianca, a Cuba e, nel 2000, è nato suo fratello minore, Samuele. Lui è un cantante come il papà ed è appassionato di musica, si cimenta nel canto con il nome d’arte D’Art.

Bianca Aleida Riefoli: vita privata

Bianca, oltre ad essere una Social Media Manager in carriera, è fidanzata con un ragazzo di nome Jorge e i due sui social, in particolare su Instagram, condividono spesso scatti di loro insieme. Su Instagram condivide spesso anche le foto con la mamma Gabriella e il papà.

Bianca ama anche l’arte, tant’è che su Instagram ha linkato due ulteriori profili: uno chiamato bibi.media, in cui parla di social media marketing e nel quale posta contenuti in lingua inglese; e l’altro chiamato bibi.does.art, in cui mostra le sue creazioni artistiche.