Raf Vallone, chi era l’attore: età, carriera, film, figli, moglie, come è morto, tomba

Saverio Vallone, figlio del noto attore Raf Vallone, sarà ospite di Serena Bortone nel salotto di “Oggi è un altro giorno” e racconterà tutto sulla storia del padre e di come ha segnato la storia del cinema. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi era Raf Vallone: età e biografia

Raf Vallone è nato a Tropea il 17 febbraio del 1916 e il suo nome è passato alla storia per essere stato un grande attore, calciatore e partigiano Italiano. Trascorre l’infanzia in Calabria, ma dopo qualche anno tutta la famiglia si trasferisce a Torino. Qui studia al Liceo Classico e si laurea in Filosofia e poi in Giurisprudenza. Uno dei suoi grandi maestri è stato proprio Luigi Einaudi. Ha una carriera calcistica di qualche anno, durante l’Università, in cui mostra grandi capacità. Dopo gli studi si dedica al giornalismo e diventa direttore dell’Unità e critico cinematografico per La Stampa. La situazione italiana non era delle migliori e dopo l’armistizio decide di entrare nelle fila della Resistenza Partigiana in Italia.

Carriera e film

Raf Vallone non si è fatto mancare nulla nella sua vita: gli studi, il giornalismo, la carriera calcistica e l’esperienza nella resistenza antifascista con i partigiani. Tuttavia, è passato alla storia per la sua carriera da attore. Ha esordito nel 1942 in “Noi Vivi”, film in cui ha interpretato un marinaio in modo eccellente. Ha subito sollevato l’attenzione della critica e la sua carriera è decollata. Quattro anni dopo debutta anche al Teatro Gobetti di Torino con Woyzeck di Georg Büchne. I film che hanno segnato il suo successo sono: Riso amaro e Non c’è pace tra gli ulivi di De Santis, Cuori senza frontiere di Luigi Zampa e Il cammino della speranza di Pietro Germi. Con queste interpretazioni si è guadagnato il ruolo di uno dei più importanti attori neorealisti in Italia.

Vita privata: moglie e figli

La vita privata l’ha passata al fianco di sua moglie Elena Varzi, con cui è stato sposato per oltre 50 anni. Anche lei era un’attrice e si erano conosciuti sul set di “Il cammino della speranza”. Ebbero tre figli: Eleonora e i gemelli Saverio e Arabella. Si dice che alla fine degli anni ’50 ebbe anche una relazione con Brigitte Bardot. Tutta la sua vita viene ricordata grazie alla sua autobiografia “L’alfabeto della memoria”, pubblicato nel 2001.

Come è morto?

Raf Vallone è morto all’età di 86 anni nella Clinica Villa Pia il 31 ottobre del 2002. Il funerale si è tenuto nella Chiesa Degli Artisti di Piazza del Popolo e la sua tomba si trova nel cimitero comunale di Tropea accanto a quella della moglie Elena, con cui ha condiviso una vita intera.