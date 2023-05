Raimondo Todaro e Arisa lasciano Amici? Chi potrebbe prendere il loro posto, i nomi dei nuovi prof

In questi giorni Aria e Raimondo Todaro sono finiti al centro del chiacchiericcio mediatico per via di alcuni rumors secondo i quali i professori del Talent di Amici, il prossimo anno, lasceranno l’ambita scuola. Ora, nonostante i due non abbiano ancora né confermato né smentito alcuna voce in merito, le prime ipotesi su quali insegnanti potrebbero prendere il loro posto non tardano ad arrivare.

Arisa lascia Amici di Maria De Filippi? Cosa è successo dopo la finale

L’uscita di Arisa e Raimondo Todaro da Amici

Per quel che riguarda l’uscita della cantante Arisa dal talent essa appare praticamente certa. Infatti, più volte, l’artista ha fatto presente il suo desiderio di tornare a fare musica a tempo pieno. Rispetto invece ai rumors che vedrebbero coinvolto Todaro l’ipotesi è nata a seguito degli screzi della stagione che si è appena conclusa ma, nonostante ciò, i lavori per l’edizione 2023 sono già cominciati. Le prime indiscrezioni sul cast non hanno tardato a fare capitolino e se pare che non ci siano novità per Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Emanuel Lo, il toto nome per la sostituzione di Arisa e Todaro è cominciato.

I possibili sostituti

Ora, a prendere il posto due due professori potrebbero essere due volti molto noti ed amati del programma quali: Kledi Kadiu e Veronica Peparini che per anni hanno fatto parte del cast fisso della trasmissione. Entrambe le personalità appartengono al mondo del ballo, dunque non è escluso che anche gli altri team possano essere soggetti ad alcuni rimescolamenti. La Peparini aveva più volte espresso il proprio dispiacere per aver lasciato il programma, dunque un suo possibile ritorno potrebbe senz’altro trovare un buon riscontro da parte del pubblico. Analogo discorso per il volto storico del talent Kadiu. Tuttavia, è bene precisare che attualmente non ci sono conferme in merito. Dunque per ora i lavori sono in corso e non c’è nulla di definitivo.