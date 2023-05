Raimondo Todaro sarà ad Amici? Cosa ha detto a Fiorello a Viva Rai 2

Siamo ormai arrivati agli sgoccioli, e questa che è appena iniziata sarà la penultima settimana di messa in onda per il famoso programma dell’inimitabile Fiorello, Viva Radio 2 che, proprio il prossimo 9 giugno, dovrà chiudere la sua prima stagione in vista di una possibile seconda edizione.

Tennis & Friends al Foro Italico: Fiorello, Bonoli e Maria De Filippi scendono in campo per la prevenzione

Raimondo Todaro sarà ad Amici? La rivelazione da Fiorello

Nell’attesa di capire come andrà a finire per la prossima stagione, ad ogni modo, Fiorello si sta giocando alcune carte che gli sono rimaste per queste ultime puntate, ovvero quegli ospiti che ancora non hanno varcato le sue porte per rivelarsi ironicamente davanti ai microfoni dell’irriverente programma. E dunque, via con gli ultimi gradi ospiti, tra cui Antonello Venditti, ma non solo. Oggi, infatti, è arrivato anche il ballerino di latino americano, insegnante del talent di Canale5, il quale da due anni presta anche il volto al celebre programma Ballando con le Stelle. Parliamo, ovviamente, del ben rinomato Raimondo Todaro, ecco come è andata la messa in onda.

Che ne sarà del ballerino di Amici?

Anzitutto, date tutte le voci che si stanno rincorrendo di recente sulla eventuale non riconferma dell’insegnante nel talent show di Maria De Filippi, Fiorello ha colto l’occasione per chiedere subito: ”Domanda secca, farai Amici l’anno prossimo?”. Insomma, il comico e showman non è andato per le lunghe, e ha esordito proprio con la domanda più attesa. La risposta, in tutto siciliano: ”E cu u sapi” – ”E chi lo sa”.

”Hai tenuto questo Amici sempre bello acceso”

Il programma di Fiorello è sempre un fiume in piena, e non si ferma mai. E così, dopo aver affondato sin da subito, con la sua prima domanda, ecco che lo showman oggi non ha potuto non lanciare una frecciatina, sempre nei confronti di Todaro, e sempre in relazione all’ultima edizione di Amici, quella, cioè, che si è conclusa proprio poche settimane e fa, sulla quale vi abbiamo tenuti in continuo aggiornamento. Fiorello, grazie ad una sua divertente imitazione, ha tirato subito in ballo la famosa litigata con Maria De Filippi tagliata in fase di montaggio. Ma, poi, ritornando a dargli la parola, lo ha stuzzicato, dicendo: ”Hai tenuto questo Amici sempre bello acceso”. Ma, ovviamente, i riferimenti non erano solamente per quel famoso taglio del montaggio, perché il ballerino ha avuto spesso battibecchi anche con un’altra insegnante, storica del programma, ovvero Alessandra Celentano: “Con la Celentano tutto a posto? Vi siete riappacificati?”. E la risposta, certo, inaspettata: ”Ma guarda qualora dovessi mai rilasciarmi con mia moglie potrebbe essere la mia prossima”.