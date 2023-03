Ramona Badescu è sposata? Età, figlio e vita privata dell’attrice

Nuovo imperdibile appuntamento con Oggi è un altro giorno il salotto televisivo di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Tra i tanti ospiti della puntata ci sarà anche l’attrice Ramona Badescu. Ma cosa si sa sulla sua vita privata? E’ sposata? Cerchiamo di saperne di più su di lei con questo articolo.

Cosa sappiamo sulla vita privata di Ramona Badescu

Dal punto di vista professionale di lei sappiamo praticamente tutto. Volto conosciutissimo della nostra televisione è stata, insieme a Giulia Montanarini, Pamela Prati e Angela Melillo, una delle primedonne del Bagaglino con lo spettacolo Marameo. Icona di bellezza indiscussa, in carriera ha ricoperto molteplici vesti diventando una showgirl a 360°. Su di lei sappiamo che è cresciuta in Romania da una famiglia benestante: la cantante, laureata in Economia e Commercio, si è poi trasferita in Italia dove vive dal 1990. Oltre alla propria lingua madre parla correntemente l’italiano, il francese e l’inglese. Nel 1996, dopo il matrimonio con un avvocato romano, è diventata anche cittadina italiana.

Chi è Narcis Godenau il marito di Ramona Badescu

Ma quello non è stato l’unico matrimonio per la bella Ramona. Oggi infatti la showgirl, che vanta al suo attivo anche numerosi film, programmi tv, nonché apparizioni in teatro, è ancora sposata ma con altro uomo: si tratta dell’imprenditore Narcis Godenau. La coppia è convolata a nozze nel 2017.

Ramona Badescu, il figlio all’età di 51 anni

Due anni dopo, all’età di 51 anni, Ramona ha avuto un figlio: aveva scoperto di essere rimasta incinta in modo naturale quando era sul punto di tentare una fecondazione assistita.

L’attività politica di Ramona Badescu

Ma cos’altro sappiamo sulla sua vita privata o comunque della sua vita lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo? Intanto possiamo menzionare una certa attività politica dell’attrice e cantante. Ad esempio nelle elezioni comunali di Roma del 2008 si era candidata nella lista civica a sostegno del candidato a Sindaco di Gianni Alemanno; anche se non eletta, a metà luglio di quello stesso anno, era stata nominata dal neoeletto sindaco capitolino consigliere per i rapporti con la comunità romena, per studiare forme di integrazione tra i due popoli e le due culture e compiere un lavoro di mediazione fra il Campidoglio e il governo di Bucarest. L’incarico è stato svolto a titolo gratuito. Inoltre per le elezioni parlamentari del 2008 era stata proposta come candidata alla camera romena per il PNL nel collegio uninominale C1, cioè quello riguardante l’Europa occidentale.