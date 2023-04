Raniero Monaco di Lapio, chi è l’attore: età, carriera, film, famiglia nobile, fidanzata, vita privata, foto e Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin su canale 5! Oggi arriveranno in studio tanti ospiti speciali, tra questi anche il celebre attore Raniero Monaco di Lapio. Parlerà a cuore aperto e racconterà tutto su di sé: dall’amore alla carriera. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Chi è Raniero Monaco di Lapio: età, famiglia nobile

Raniero Monaco di Lapio è nato il 25 gennaio del 1983 a Londra sotto il segno dell’acquario e ad oggi ha 40 anni. La madre è inglese, mentre il padre è italiano, discendente da una casata nobiliare napoletana. Trascorre pochissimo tempo a Londra: i suoi genitori divorziano quando è ancora piccolo e lui si trasferisce in Italia, dove cresce e viene accudito anche dai nonni. Accettare la separazione dei genitori non è stato facile e da sempre vive tra Londra a l’Italia. Dopo il diploma in ragioneria, ha studiato a Londra ed è diventato grafico pubblicitario. Dopodiché ha frequentato il corso da barman acrobatico a Roma e dopo pochissimo inizia a lavorare come modello.

La carriera come attore e i film di successo

Raniero Monaco di Lapio ha iniziato la carriera come modello, ma è stata la sua partecipazione al Grande Fratello a rendere il suo volto noto sul piccolo schermo. Da quel momento viene chiamato anche come attore e inizia a lavorare in molti film italiani al fianco di personaggi come: Manuela Arcuri e Gabriel Garko. Il suo primo ruolo è nel celebre film “Amore 14” e da lì la sua carriera decolla. Il suo ruolo più recente è nel “Il Patriarca“, la nuovissima fiction con Claudio Amendola. Ricordiamo alcuni film e serie tv in cui ha recitato:

Viso d’Angelo

Sangue caldo

A un passo dal cielo

La porta rossa

I medici

Che dio ci aiuti

Il patriarca

Vita privata: fidanzata, foto e Instagram

Raniero Monaco di Lapio è fidanzato da quasi sei anni con la sua compagna Beatrice Olla. Lei è apparsa in tv nel 2016, momento in cui lui ha partecipato al talent “Dance, dance, dance” e ha messo in mostra tutte le sue doti da danzatore, ballando con la fidanzata. Sappiamo che sono una coppia molto affiatata. Raniero ha un profilo Instagram seguito da oltre 41 mila persone: