Raoul Casadei, chi è la moglie Maria Giuseppina Sirgiovanni: età, lavoro, figli e vita privata

Raoul Casadei è considerato “Il Re del liscio” italiano, nel pomeriggio il figlio Mirko Casadei sarà ospite a “Oggi è un altro giorno”. Racconterà tutto sulla storia della sua famiglia a Serena Bertone, soprattutto dei suoi genitori Raoul e Maria Giuseppina Sirgiovanni. Sapete chi è la moglie del musicista scomparso? Ve lo raccontiamo noi! Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Chi è Maria Giuseppina Sirgiovanni

Maria Giuseppina Sirgiovanni è stata la moglie del Re del liscio per quasi 60 anni. Su di lei non si hanno molte notizie perché è una persona molto riservata che non ama i riflettori. Sappiamo soltanto che ha origini calabresi ed è nata nei pressi di Vibo Valentia. È stata un’insegnante nella sua terra d’origine prima di conoscere Raoul e trasferirsi in Romagna con l’amore della sua vita.

Il matrimonio con Raoul Casadei

Il primo incontro tra i due sembra segnare un destino d’amore già scritto: entrambi erano insegnanti elementari a Roseto Valfortore e, come ha raccontato lei al “Resto del carlino”: “Un giorno ci siamo trovati in un ristorante, io ero al tavolo con mio papà, Raoul a un altro con il suo cane che, all’improvviso venne verso di me. Io ebbi paura e saltai in piedi sul tavolo. Raoul si avvicinò per chiedere scusa, ci guardammo e scattò la scintilla”. I due si sono sposati dopo soltanto un anno e poi si sono trasferiti vicino Riccione. Lei ha iniziato ad insegnare nella scuola del quartiere, mentre Raoul insegnava a Levata di Saludecio, vicino Rimini. Nel 1971 lo “Zio Secondo” è morto e il musicista ha preso le redini dell’orchestra. Insieme hanno dato alla luce tre figli: Mirko, Carolina e Mirna. Dopo gli anni ’70 lei racconta che è stato molto difficile perché lei cresceva i figli da sola e lavorava, mentre lui era sempre in giro.

Il Recinto Casadei

Raoul e la moglie hanno creato il cosiddetto “Recinto”: una grande area nella Romagna in cui ogni nucleo familiare ha una propria villetta. Una per loro due, un’altra casetta per la figlia con il compagno, un’appartamento per gli zii… Insomma, un piccolo quartiere familiare. Pina ha detto più volte “La famiglia è il valore più importante”. Oggi è nonna di Noa e di Adele, che ama tantissimo. Il suo amato è scomparso il 13 marzo scorso a Cesena a causa del Covid.