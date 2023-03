Raoul Casadei, come è morto il re del liscio: età, carriera, moglie, figli, canzoni e Covid

Raoul Casadei è considerato “Il Re del liscio” italiano, nel pomeriggio il figlio Mirko Casadei sarà ospite a “Oggi è un altro giorno”. Racconterà tutto della storia della sua famiglia a Serena Bertone, soprattutto la grande eredità lasciata dal padre Raoul. Siete curiosi di saperne di più? Ecco chi era e tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi era Raoul Casadei: età, carriera e canzoni

Raoul Casadei è nato a Gatteo il 15 agosto del 1937. La passione per la musica lo ha travolto fin da piccolissimo e a soli 16 anni ha iniziato a suonare la chitarra regalata dallo zio Secondo. Lo zio era il fondatore e direttore della più famosa orchestra di liscio romagnolo. Il talento del nipote era evidente e alla fine degli anni 50 ha esordito nell’Orchestra Casadei. Dagli anni 60 ha diffuso la musica da ballo romagnola in tutta l’Italia eseguendo più di 365 concerti all’anno. Nel 1971, dopo la morte dello zio Secondo, ha preso in mano la conduzione dell’orchestra che ha un gran successo e gli è valso il titolo di “Re del liscio” e “Re della Romagna”. Ecco alcune canzoni che sono state i suoi più grandi successi: Ciao Mare

Simpatia

La mazurka di periferia

Romagna e Sangiovese

Romagna Capitale

Tavola grande

Vita privata: moglie e figli

Raoul Casadei è stato circondato dall’amore della sua famiglia per tutta la vita che ha condiviso con l’amata moglie Pina Sirgiovanni. I due si sono conosciuti mentre insegnavano nella stessa scuola elementare e fra loro è stato amore a prima vista. Hanno percepito di essere anime gemelle fin dal primo sguardo, così si sono uniti in matrimonio soltanto un anno dopo: il 27 gennaio 1963 nella bella Napoli. Si sono trasferiti a Riccione e hanno continuato ad insegnare, fino alla morte dello Zio Secondo nel 1971. In quel momento Raoul ha preso le redini dell’orchestra di famiglia. nonostante i suoi continui viaggi e i molti sacrifici, i due sono stati insieme fino alla sua morte, con un matrimonio record di quasi 60 anni. Dal loro amore sono nati tre figli: Mirko, Carolina e Mirna. Ad oggi vivono tutti insieme nel “Recinto Casadei” a Cesena: una sorta di quartiere familiare chiuso da cancelli in cui ogni nucleo o membro della famiglia ha un proprio appartamento.

Com’è morto e il Covid

Roul Casadei se n’è andato all’età di 83 anni a causa delle complicazioni avute in seguito al Covid. Tutta la sua famiglia si era contagiata, ma lui, soprattutto a causa della sua età, aveva sviluppato una brutta polmonite. I medici hanno deciso di ricoverarlo in ospedale il 2 marzo e dopo 11 giorni, il 13 marzo si è spento a Cesena, circondato dall’amore della sua famiglia.