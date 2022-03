Red Canzian: chi è, età, carriera, canzoni, dove abita, chi è la moglie, figli, Instagram, tour 2021, patrimonio, come sta oggi, malattia

Come ogni domenica l’appuntamento su Rai 1 è con Domenica In. Dopo lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier accoglierà in studio Red Canzian, reduce da un periodo difficile. Ora dopo la malattia è in fase di guarigione e racconterà come sta!

Chi è Red Canzian, canzoni

Red Canzian, all’anagrafe Bruno Canzian, è nato a Quinto di Treviso il 30 novembre del 1091 ed è un noto compositore, cantante, polistrumentista e produttore discografico. Ha cominciato a suonare la chitarra da piccolo e ha preso parte a un gruppo trevigiano, prima di fare il provino per entrare a far parte dei Pooh. Nel 1973, infatti, è stato convocato dai Pooh che stava cercando un bassista e viene preso dal gruppo. Con loro colleziona un successo dopo l’altro, brani che hanno fatto la storia della musica italiana.

Chi è la moglie, figli

Red Canzian ha avuto una storia d’amore con Marcella Bella nel 1973, con Patty Pravo 3 anni dopo, con Loredana Bertè, Mia Martini e con Serena Grandi. Dal 2000, però, è sposato con Beatrice Niederwieser. Red Canzian ha una figlia, Chiara, nata nel 1989 dal suo primo matrimonio con Delia Gualtiero. Red dal 1986 vive sulle sponde del fiume Sile a Sant’Elena di Silea.

La sua attuale moglie ha un figlio, Phil, nato nel 1982 e batterista di un gruppo rock.

Instagram

Ha un profilo Instagram. Con il suo account @redcanzianofficial vanta oltre 41 mila followers.

Come sta Red Canzian, la malattia

L’artista, ora 70enne, qualche settimana fa è stato ricoverato all’ospedale di Treviso a causa di una grave infezione cardiaca che lo ha messo a dura prova negli ultimi tempi «Oggi per la prima volta sono uscito a respirare l’aria, quella vera, quella pura che mi mancava tanto. Io dovrò restare qui – annuncia l’ex bassista dei Pooh – ancora tre-quattro settimane». E ora si sta riprendendo.