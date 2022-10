Replica X Factor 2022, quando e dove vedere la puntata di giovedì 13 ottobre in chiaro gratis su TV8

I Live di X Factor, quelli dove verrà decretato il vincitore di questa edizione, si avvicina. Ma prima ci sono altri step da vivere e vedere: dopo le audizioni e i due appuntamenti con i Bootcamp, sarà la volta delle Last Call, novità di questa stagione. Poi ci sarà la sfida vera e propria: solo uno dei concorrenti, infatti, trionferà. Ma dove vedere la puntata di giovedì 13 ottobre in replica in chiaro su TV? E a che ora?

Dove vedere la seconda puntata dei Bootcamp in chiaro

Nella seconda puntata dei Bootcamp, dopo Fedez e Rkomi, abbiamo visto Ambra e Dargen al centro dello studio. Anche per loro, infatti, è tempo delle sedie e delle scelte, con l’obiettivo di formare il proprio roster di talenti. Ad attenderli 12 artisti ciascuno, sei sedie da riempire. Questa puntata, che è andata in onda su Sky, si potrà seguire anche in chiaro, ma i telespettatori dovranno pazientare un po’ perché l’appuntamento verrà trasmesso mercoledì 19 ottobre in chiaro, su TV8.

L’orario della replica

La replica, quindi, verrà trasmessa in chiaro su TV8 mercoledì 19 ottobre, a partire dalle 21.30. Il 20, invece, su Sky andrà in onda una nuova puntata, quella delle Last Call, prima dei Live che prenderanno il via il 27 ottobre.