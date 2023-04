Report, anticipazioni puntata 17 aprile 2023: servizi e inchieste

Domani sera, lunedì 17 aprile 2023, torna una nuova puntata di Report su Rai 3. La prima inchiesta che verrà mandata in onda nel programma, che comincerà domani sera alle 21.20, si intitola “C’era una volta Calciopoli“ e sarà disponibile su RaiPlay e Rai Italia.

Report, puntata del 17 aprile: le inchieste

La puntata condotta da Daniele Autieri, con la collaborazione Federico Marconi si concentrerà sui fatti che hanno visto protagonista Luciano Moggi: cosa c’è dentro la pennetta USB che Luciano Moggi ha consegnato nelle mani di Andrea Agnelli durante l’Assemblea degli azionisti della Juventus del gennaio scorso?

Report infatti avrebbe nelle mani il contenuto della pennetta per un totale di 170mila intercettazioni registrare durante lo scandalo di Calciopoli. Per la prima volta Report raccoglierà le testimonianze e le rivelazione dei protagonisti di quella vicenda, compreso Maggi, il direttore sportivo della Juventus condannato in appello per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva.

Non solo Luciano Maggi, tra le testimonianze anche quella di Franco Carraro, allora presidente della Federcalcio, Paolo Bergamo, il designatore degli arbitri, l’allora presidente della Lega Calcio Massimo Cellino, l’allenatore della Nazionale Campione del Mondo del 2006, Marcello Lippi. Le interviste ricostruiscono il quadro della situazione. Atti giudiziari inediti e molto altro verranno mostrati nel corso della nuova puntata.

Gli Agnelli al centro di un’inchiesta di Report

La seconda inchiesta, dal titolo “L’ereditiera svizzera”, sarà curata da Manuele Bonaccorsi e Federico Marconi, con la collaborazione Madi Ferrucci. Protagonista questa volta è Torino, dov’è in corso il processo che riguarda la famiglia Agnelli. Oggetto del dibattito è il testamento della principessa Marella Caracciolo, moglie dell’Avvocato Gianni Agnelli. Davanti ai giudici si fanno la guerra la figlia di Gianni e Marella, Margherita, contro i figli Ginevra, Lapo e John Elkann.

Margherita Agnelli sostiene che i testamenti svizzeri siano falsi e che il patto successorio da lei firmato a Ginevra nel 2004 sia da invalidare. Tutto perché la residenza in Svizzera della madre era fittizia. In ballo c’è un patrimonio di 25,5 miliardi di euro: le quote della Dicembre, la holding della Famiglia Agnelli, che controlla Exor, Stellantis, Ferrari, Iveco, Cnh, la Juventus, i quotidiani Repubblica e La Stampa.

Si chiude con il servizio “Segnale Divino”, di Chiara De Luca, con la dollaborazione di Marzia Amico. L’Italia è nota come il paese dei 1000 campanili, nei quali sono state installate antenne telefoniche. L’ente ecclesiastico incassa un canone dalle aziende di telecomunicazioni. L’uso del campanile è quindi per finalità commerciali. E la Chiesa che ruolo riveste in tutto ciò?