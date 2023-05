Report, anticipazioni stasera 15 maggio 2023: inchieste e servizi

Torna stasera, lunedì 15 maggio, l’appuntamento con Report. Andrà in onda, come di consueto, su Rai 3, a partire dalle 21 e 20 condotta da Sigfrido Ranucci. La puntatasi oggi prenderà il via con ‘La Busta non paga’, reportage incentrato sulle retribuzioni, ponendo l’accento su i lavoratori dipendenti da cooperative e società esterne per i quali il costo del lavoro si riduce. La manodopera a basso costo e il recupero di 170 milioni di euro da parte della procura di Milano, per oneri non pagati saranno al centro del servizio.

Il servizio contro il consumo di alimenti negativi per la salute umana

A seguire toccherà alla ‘Battaglia delle etichette’ nel quale ci si soffermerà sul sovrappeso e sull’obesità della popolazione. In questo caso verrà anche sottolineata la strategia adottata dall’Unione europea dal 2020, la ‘Farm to Fork’, per abitudini alimentari più sane. Erano anche altre le proposte messe in campo per spingere la gente a un’alimentazione più sana e tra queste c’era il Nutriscore, il sistema di etichettatura fronte pacco di origine francese che funziona come un semaforo: cinque lettere dalla A alla E, e cinque colori, dal verde scuro all’arancione intenso, per aiutare i consumatori a limitare o addirittura evitare alimenti negativi sulla salute umana. Il voto definitivo, però, è slittato anche a causa delle proteste dell’Italia. Proprio l’Italia aveva soggerito la ‘NutrInform Battery’, un’etichetta che spiega la composizione nutrizionale attraverso 17 diversi numeri e percentuali.

Il reportage sullo smaltimento degli pneumatici e la quota ambientale

Infine ci sarà ‘A ruota libera’, relativo allo smaltimento degli pneumatici e alla quota ambientale che va corrisposta per lo smaltimento, quando ogni pneumatico viene immesso sul mercato. Ad essere responsabili della raccolta e dello smaltimento sono i produttori e gli importatori. Una indagine dalla quale sarebbe emerso che in Italia si registrano 12 milioni di euro di contributo ambientale evasi.