Resta con me, anticipazioni quinta puntata: trama episodi domenica 19 marzo 2023

Continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori Resta con me, la fiction di Rai 1 che ha debuttato il 19 febbraio scorso. E che vede come protagonista l’attore Francesco Arca, nei panni del vicequestore Alessandro Scudieri, che sta indagando su una banda di ladri. E che sta cercando di dare un volto e un nome ai malviventi, anche a costo di mettere in pericolo, suo malgrado, famiglia e amici. Ma cosa succederà nella quinta puntata che, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda domenica 19 marzo, sempre in prima serata. E sempre su Rai 1 a partire dalle 21.25 circa.

Cosa è successo nella quarta puntata di Resta con me

Nella quarta puntata andata in onda il 12 marzo, Alessandro, indagando sull’omicidio di un ragazzo pakistano, ha scoperto che la banda della lancia termica ha svaligiato una banca clandestina araba e si è servita dei passaggi sotterranei, le cui informazioni erano presenti nell’archivio della questura. Per il poliziotto tra di loro, nella polizia, c’è una talpa e ne parla con Nunzia, il capo della squadra mobile, che ha avviato un’indagine segreta. Paola, invece, ha capito quanto Diego sia importante e ha deciso di adottarlo.

Anticipazioni quinta puntata, trama episodi 19 marzo 2023

Domenica 19 marzo, invece, andrà in onda la quinta puntata con gli episodi 9 e 10. Stando alle anticipazioni, Alessandro e Paola, dopo un momento difficile, ritroveranno la serenità, anche con Diego che hanno deciso di adottare. La squadra, però, dovrà indagare sul furto delle reliquie di San Ciro e il ladro è Daniele Ausiello, sospettato di far parte della banda, alla quale il vicequestore sta dando la caccia da tempo. Daniele, però, morirà investito da un’auto, poco prima dell’arresto. Paola, invece, scoprirà che il papà di Diego era sì amico del marito, ma anche suo informatore. E si sentirà di nuovo presa in giro.

Il ritorno della mamma di Diego

Ma non finisce qui. Paola deciderà di separarsi, e questa volta definitivamente, da Alessandro. Ma all’improvviso nelle loro vite tornerà, per far vacillare ancora di più gli equilibri, Cristiana, la mamma di Diego. Cosa succederà? Ci saranno colpi di scena?