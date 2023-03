Resta con me, anticipazioni quarta puntata: trama episodi domenica 12 marzo 2023

Resta con me, anticipazioni quarta puntata. Ancora un nuovo appuntamento con la fiction che vede protagonista Francesco Arca nei panni del vicequestore aggiunto Alessandro Scudieri. Domenica prossima, 12 marzo, andrà in onda la quarta puntata: cosa succederà? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo.

Cosa è successo nell’ultima puntata

La vita sorride ad Alessandro Scudieri, brillante Vicequestore in forza alla Squadra Mobile di Napoli. Poi però tutto cambia all’improvviso. Adesso però siamo arrivati ad un passo dal finale di stagione. Nell’ultima puntata abbiamo visto gli episodi numero cinque e numero sei. Nel primo, viene rubata una bisarca e nel video del furto Alessandro “nota” un volto che farà partire l’indagine con l’aiuto della vecchia squadra. Nonostante gli sforzi la banda è sempre però un passo avanti. Inoltre abbiamo assistito a tutti i dubbi di Paola (Laura Adriani). Una donna ha inoltre minacciato di farla finita con Paola che ha assistito alla scena. L’audacia della squadra di Alessandro riesce tuttavia a salvarla. Questa complicità porta a un passionale incontro tra Paola e il marito.

Anticipazioni quarta puntata Resta con me: cosa vedremo in tv negli episodi di domenica 12 marzo 2023

Secondo le anticipazioni indagando sull’omicidio di un ragazzo pakistano, l’UDIN scopre che la “banda della lancia termica” ha svaligiato una banca clandestina araba. Per farlo si è servita dei passaggi sotterranei le cui informazioni sul percorso erano presenti nell’Archivio della Questura. Alessandro, anche alla luce di quanto è successo, rivede tutti i fatti in successione a partire dalla sparatoria al ristorante: sospetta che nelle file della polizia ci sia una talpa. Decide allora di parlarne con Nunzia, il capo della Mobile, che avvia subito un’indagine segreta sui suoi agenti per scoprire se i sospetti siano fondati o meno. Sarà così? Nel frattempo, di fronte al rifiuto di Diego di andare a vivere in una famiglia affidataria, Paola capisce quanto lei e Alessandro siano importanti per lui e dice al marito di volerlo adottare. L’appuntamento è allora per domenica 12 marzo 2023 in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21.25. Ancora un po’ di pazienza e tutti i nodi, quasi, verranno al pettine.

