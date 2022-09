Ricky Martin denuncia il nipote per tentata estorsione: ecco perché, cosa è successo

Continua a far parlare di sé Ricky Martin, il noto cantante che già qualche mese fa era finito su tutte le pagine dei giornali per via del nipote, quello che lo aveva accusato di violenze sessuali. Ora, però, è proprio Ricky Martin a denunciare il nipote Dennis Sanchez, questa volta per tentata estorsione: insomma, si sono invertiti i ruoli. Ma le accuse continuano a volare.

Perché Ricky Martin ha denunciato il nipote Dennis?

Il 21 luglio scorso Dennis, figlio della sorellastra di Ricky Martin, aveva deciso di ritirare le accuse di violenza sessuali, quelle che aveva mosso nei confronti dello zio. Stando a quanto si legge sul portale People, tutto sarebbe partito da un dispetto, una sorta di vendetta. Dennis, infatti, si era scagliato contro lo zio perché ‘non lo aveva seguito sui social media e aveva ignorato le sue richieste di creare una pagina social per i figli’. Da qui, quindi, la decisione di accusarlo di violenza sessuale, non prima però di aver reso pubblico il numero di telefono della star latina.

Ora, però, le parti si sono invertite. Ed è Ricky Martin a voler denunciare il nipote per estorsione. Per colpa della storia, che aveva tenuto banco per settimane, il cantante, come si legge su People, ha ‘perso contratti multimilionari, così come progetti artistici presenti e futuri”.

Il risarcimento

Il nipote, tra l’altro, avrebbe minacciato il cantante ‘sostenendo che se non fosse stato risarcito avrebbe continuato la sua campagna per rovinare la sua reputazione’. Ora, quindi, la star latina ha deciso di ripercorrere le vie legali e di fare causa a Dennis per estorsione, persecuzione dolosa, abuso di diritti e danni. E ha chiesto ben 20 milioni di dollari come risarcimento.