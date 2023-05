Ridatemi mia moglie su Canale 5, quando inizia: cast, trama episodi e anticipazioni

Da Sky a Canale 5, presto sul canale Mediaset arriverà la miniserie italiana con Fabio De Luigi tra i protagonisti. Una miniserie che ha già appassionato migliaia e migliaia di telespettatori della pay tv, che da domenica 21 maggio sbarcherà su Canale 5. Stiamo parlando di Ridatemi mia moglie, una miniserie di Alessandro Genovesi e Giovanni Bognetti ispirata alla sitcom britannica I Want my Wife Back. Ecco tutte le informazioni e le anticipazioni degli episodi.

Di cosa parla la miniserie Ridatemi mia moglie su Canale 5

La miniserie è, in realtà, è una commedia romantica divisa in due parti. Protagonisti Fabio De Luigi, che da anni è sposato con Chiara (Anita Caprioli). Un rapporto che il tempo ha logorato, anche se Giovanni (Fabio De Luigi) è convinto che tutto vada bene, fino a quando la moglie non decide di lasciarlo e di andare via di casa. Giovanni, ignaro, le sta preparando una festa a sorpresa per il suo 40esimo compleanno, ma nel cestino ritrova quella lettera scritta dalla moglie. E, capisce, che è tutto finito. Tra gli attori anche Diego Abatantuono e Carla, che interpretano i genitori di Chiara e Diana Del Bufalo, sua sorella.

Quanti episodi sono, dove vedere le repliche

Sono solamente due gli episodi della miniserie, che vede tra i protagonisti:

Fabio De Luigi (Giovanni, un uomo di 50 anni che ama sua moglie e odia i cambiamenti)

Anita Caprioli (Chiara, una donna di 40 anni, passionale e poco abitudinaria)

Diego Abatantuono (Renato, il papà di Chiara innamorato della moglie, delle figlie. E che stravede per il genero)

Carla Signoris (Rossana, la mamma di Chiara, una donna dolce)

Alessandro Betti (Antonio, un caro amico di Giovanni)

Diana Del Bufalo (Lucia, sorella minore di Chiara che lavora come pasticciera).

I primi due e unici episodi, salvo cambiamenti del palinsesto, andranno in onda domenica 21 maggio su Canale 5, in prima serata. Le repliche, invece, si potranno rivedere gratuitamente sul portale Mediaset Infinity.