Rihanna è incinta: la sorpresa al Super Bowl

Un ritorno sul palco decisamente in grande stile quello di Rihanna, che ieri al Super Bowl ha incantato tutti. Una tuta rosso fiammante avvolgeva le sue forme, mostrando una dolce sorpresa: la seconda gravidanza. Il prestigioso evento si è tenuto ieri presso la State Farm Arena di Glendale, in Arizona, e la donna era presente in qualità di headliner dello spettacolo. In questa circostanza ha eseguito un medley dei suoi più grandi successi mandato il pubblico letteralmente in visibilio.

Il look di Rihanna al super Bowl e la dolce sorpresa

Il look di Rihanna era in total red! Una tuta rosso fiammante avvolgeva le sue dolci forme mentre, attorno a lei, i ballerini erano vestiti a contrasto in total white. In particolare, l’outfit era composto da una tuta Loewe personalizzata e messa a punto da Jonathan Anderson. La cantante vi ha poi abbinato un bustier corazza lucido all’altezza del seno. A coronare il tutto gioielli Messika, un orologio Jacob & Co. tempestato di diamanti, da circa 70mila euro, e scarpe sportive Margiela x Salomon. Inoltre, per alcuni momenti dell’esibizione, la cantante ha aggiunto due diversi capi spalla personalizzati quali una sciarpa imbottita e un maxi cappotto, entrambi di pelle rose e con guanti integrati.

La seconda gravidanza

Il primo figlio di Rihanna è nato nel maggio del 2022. La sua è stata una gravidanza molto chiacchierata per via delle indiscrezioni sul presunto tradimento da parte del compagno proprio a poche settimane dal parto. In un primo momento la coppia si è allontanata per poi tornare assieme. Ne è un esempio il red carpet dei Golden Globe durante il quali Rihanna e il rapper ASAP erano vestiti coordinati in nero con preziosi gioielli di diamanti. L’esibizione del Super Bowl ha dunque riacceso i riflettori sulla donna ed in particolare sulla sua seconda gravidanza, fino a questo momento tenuta nascosta.