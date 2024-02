Risultati FantaSanremo quarta serata: classifica cantanti, bonus e malus, Super Lega

Continua l’appassionante competizione del FantaSanremo, la trasposizione del noto fantasy game del fantacalcio riadattato a Sanremo. Quali sono stati infatti i migliori cantanti ieri sera? Chi ha fatto guadagnare più punti alle squadre che li hanno scelti? Vediamo insieme com’è andata questa penultima puntata del Festival.

Che Sanremo sarebbe senza FantaSanremo? Ormai le due cose vanno di pari passo e quest’anno c’è da considerare anche la grande novità dell’applicazione per dispositivi mobili. Il che ha reso ancor più facile partecipare al gioco come dimostrano le milioni di squadre iscritte. Che si tratti di una lega privata tra amici o una di quelle organizzate al livello nazionale, tutti aspettano il post-Festival e il termine delle puntate per sapere come sta andando la propria squadra. E ieri sera, con la serata duetti e cover, di punti in ballo ce ne erano davvero tanti.

FantaSanremo 2024: chi sono i cantanti migliori di quest’anno

Alla vigilia della quarta puntata un cantante su tutti era stato il re indiscusso delle prime serate: ovvero Dargen D’Amico, una vera e propria macchina da bonus, al pari di un vero e proprio bomber di calcio. Bene anche i La Sad ma anche, forse un po’ a sorpresa, i Negramaro. E via via tanti altri artisti come Il Tre, i The Kolors, Emma e Big Mama. Una fortuna per chi ha speso i baudi per loro.

Venendo ai “peggiori” invece, anche in questo caso la classifica ci sta regalando qualcosa non proprio in linea con le aspettative pre Festival. E’ il caso questo di Geolier ad esempio ma anche di Alessandra Amoroso, che fin qui sono rimasti nelle retrovie del gruppone dei 30 big in gara.

Risultati aggiornati FantaSanremo: chi ha vinto ieri sera

Ma tutto può ancora accadere. Primo perché c’è da capire come sono andati i cantanti nella serata duetti e cover. Secondo perché c’è ancora la finale, tutta da vivere anche dal punto di vista del FantaSanremo. Anche perché, oltre alle esibizioni che determineranno bonus e malus di serata, ci saranno poi i piazzamenti finali che potrebbero rivoluzionare ulteriormente la classifica finale. Insomma, la parola fine è tutt’altro che scritta.

I risultati aggiornati con la classifica dopo la quarta serata del Festival sarà pubblicata non appena i dati saranno disponibili. Ricarica la pagina