Rita De Crescenzo su TikTok: ‘Mio figlio è scappato dalla comunità’. Chi è, età, clan, carcere, marito

Rita De Crescenzo è uno dei volti più popolari di Tik Tok che vanta oggi quasi un milione di follower sul popolare social. A renderla famosa uno dei suoi primi video divenuto subito virale in cui discuteva con i vigili urbani che l’avevano fermata perché non aveva la patente.

Chi è la tiktoker Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo è approdata su TikTok a 44 anni e vive nel Pallonetto di Santa Lucia, un quartiere vicino al lungomare di Napoli. Ha un marito e due figli. Sembrerebbe una vita perfetta, ma in realtà il retroscena è molto diverso da quello che mostra sui social. La tiktoker ha trascorso un periodo in carcere con l’accusa di spaccio di droga, oltre ad altre vicende giudiziarie legate agli ormeggi illegali.

Il figlio 14enne trasferito in comunità

I servizi social le hanno tolto il figlio lo scorso 30 luglio, Checco, di soli 14 anni. Il giovane è stato trasferito in una comunità della zona di Battipaglia ma è scappato pochi giorni dopo l’arrivo nella struttura.

“Mio figlio era nelle mani dei servizi sociali perché non andava a scuola e perché io tempo fa ho fatto delle cose assurde, sapete, sono stata rinchiusa in manicomi, carceri, e per questo eravamo nelle mani dei servizi sociali”, ha spiegato. “Ho sottovalutato la situazione, ho sbagliato, ho sbagliato molto”. Nei video su Tik Tok la donna confessa di aver ricevuto una telefonata dal figlio che le diceva che sta bene nonostante la fuga.