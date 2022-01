Roberta Ilaria Giusti di Uomini e Donne: la scelta

E’ tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi e più amato di sempre. Oggi, su Canale 5, si preavvisa una puntata ricca di emozioni: Roberta Ilaria Giusti, infatti, è pronta a fare la sua scelta. Chi tra Luca e Samuele avrà conquistato il cuore della bella tronista? Scopriamolo insieme!

Momenti di pathos in redazione

Roberta ha scelto: sarà con Samuele che vorrà uscire dallo studio. Per lei non è stato facile scegliere. Nel corso di questi quattro mesi è sempre stata molto presa da entrambi i ragazzi. Ci sono stati tanti momenti emozionanti e di tensione, tra l’appoggio di Samuele e le crisi di Luca, sempre molto angosciato nel vedere Roberta con Samuele. La ragazza vuole molto bene sia all’uno che all’altro, proprio per questo è giunto il momento che continui con uno solo dei due. Sono molte le lacrime versate in redazioni, tanto da Luca quanto da Samuele, già da prima della scelta. I ricordi sono molti e commoventi.

Roberta Ilaria Giusti: ecco la sua scelta

E’ Samuele la persona scelta da Roberta come compagno. La ragazza lo annuncia oggi, 11 gennaio 2022, nello studio di Uomini e Donne in onda su Canale 5. Cosa farà ora Samuele?