Roberto Alessi duro con Elodie: ‘Balla? Beh, muove le gambe’

Negli ultimi tempi chi non ha sentito parlare di Elodie? La bravissima e bellissima cantante romana che dal suo esordio ad Amici15 ha registrato un successo dopo l’altro finendo sempre in cima alle classifiche. A parlare di lei, però, negli ultimi giorni è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000.

Il direttore di Novella 2000 contro Elodie

Nel corso di un suo intervento a MowMag, dopo aver fatto moltissimi complimenti alla cantante romana, si è lasciato sfuggire anche qualche critica. Alessi avrebbe detto:

“Elodie è splendida, lo ribadisco, ma si perde un po’: ciglia finte, trucco, tatuaggio, extensions, adesso i capelli biondi, che non fanno certo parte del suo DNA… Non mi piace quando si carica troppo. […] La personalità non le manca, ma non appoggio il voler imitare per forza qualcuno. Questa sua ultima immagine rappresenta proprio la classe dominante, ossia capello schiarito, extension, scollatura, pancia di fuori. Insomma, perfettamente alla moda. E da un’artista, onestamente, mi aspetto qualcosa di più sorprendente”

Per quanto riguarda le sue doti da ballerina, di cui abbiamo avuto la testimonianza in alcuni suoi ultimi videoclip, Alessi afferma:

“Ha sicuramente talento, ma… balla? Muove la gamba. Le showgirl sono altra cosa. É una bravissima interprete, per ora, e stop.”

Ancora non sono giunte repliche da parte di Elodie ma, se abbiamo imparato a conoscerla un pochino, sappiamo che non si faranno attendere.

Leggi anche: The Band, anticipazioni finale venerdì 20 maggio 2022: chi vince, la classifica, ospiti