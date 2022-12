Roberto Lipari, chi è la fidanzata: età, vita privata

Roberto Lipari è certamente uno dei volti più noti della televisioni italiana, e delle reti Mediaset nello specifico. Un’ironia totalizzante, frizzante, agile e sempre in grado di strappare un sorriso al proprio pubblico. Una lunga carriera, culminata negli ultimi tempi con la conduzione di Striscia la Notizia, il telegiornale satirico curato da Antonio Ricci. Lui, insieme al collega Sergio Friscia sono coloro che, da dietro il bancone attraversato dalle bellissime veline, lanciano le notizie principali e stanno in collegamento con i simpatici inviati che trasmettono i loro peculiari servizi. Insieme fanno una coppia che funziona tantissimo, e per questo la redazione ha deciso di tenerli dentro ancora per un po’. Ma della sua vita privata cosa sappiamo veramente? Cerchiamo di scoprire qualcosa in più con il nostro articolo.

Roberto Lipari chi è la fidanzata

Come abbiamo già avuto modo di scrivere altrove, Roberto Lipari è nato il 12 settembre 1990 a Palermo, è uno dei comici più noti al grande pubblico italiano di Canale 5. Oltre a Striscia la Notizia, ricordiamo anche la sua passata partecipazione allo show cabaret Colorado, che al tempo cercava di fare grande concorrenza a Zelig. Per quanto riguarda, nello specifico, la sua vita privata, dobbiamo dire che si sa ben poco. Per quanto sia attivo sui social, Instagram nello specifico, il comico sembra essere davvero molto attivo, condividendo con i fan e i followers gran parte del suo lavoro. Ma della sua vita privata rimane molto geloso. Molto riservato, non sappiamo se sia sposato oppure fidanzato, se abbia qualcuno con cui condividere i momenti di intimità. Anche sul suo passato si sa poco: solamente che ha frequentato l’università iscrivendosi prima a Ingegneria e poi a Medicina. Probabilmente ha abbandonato i suoi studi prima della laurea per dedicarsi al mondo dello spettacolo.