Sonia Grey e il tapiro di Striscia la Notizia: chi è, età, carriera, foto, Instagram e cosa è successo con Franco Di Mare

Dopo quanto avvenuto nella trasmissione Oggi è un altro giorno tra Memo Remigi e Jessica Morlacchi, il tg satirico Striscia la Notizia mandò in onda un vecchio servizio che vede protagonisti Sonia Grey e Franco Di Mare. Nel video in questione, i due si danno entrambi dei buffetti sul fondo schiena e se l’uomo ha preso il tutto come un gioco per la donna invece le cose non stanno esattamente così.

Il ‘caso’ tra Franco di Mare e Sonia Grey

Ora, la vicenda continua ad essere decisamente sentita. Com’è noto, Striscia, da diversi anni ormai porta avanti una campagna contro l’ex conduttore di Rai3 che è accusato di molestie verso Sonia Grey ai tempi in cui i due conducevano insieme UnoMattina. Nonostante la querela di Di Mare, la vicenda torna a più riprese nel tg satirico. Infatti, nella puntata dello scorso 7 novembre Staffelli è andato ad interpellare la diretta interessata Sonia Grey.

Il tapiro a Sonia Grey

Raggiunta dall’inviato per la consegna dell’iconico tapiro, la versioene della Grey appare alquanto diversa rispetto a quanto sostenuto dall’ex direttore di Rai3. Ecco cosa ha detto la donna a Staffelli: ‘Hai mai sentito in trent’anni di televisione il vizietto di molestare? Ti sembra che potessi arrivare in studio all’alba per preparare cinque, sei ore di diretta e andare a palpare tutti i giorni il signor Franco di Mare?’

Ha dichiarato la donna che aggiunge: ‘Subivo davanti a tutti. Cercavo di sdrammatizzare, cosa potevo fare? Io giovane donna di spettacolo appena arrivata in Rai. Lui direttore, importante giornalista, tutti gli agganci ai piani alti. Sono stanca di essere tirata in ballo da Di Mare’. Come detto, la vicenda va avanti ormai da diverso tempo e ad oggi rimane ancora molto discussa, basti pensare che solamente pochi giorni fa c’è stato un botta e risposta tra Di Mare e Salvo Sottile in merito all’accaduto.