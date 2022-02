Roberto Saviano a Sanremo 2022: chi è, età, carriera, scorta, moglie, dove vive, libri, biografia e Instagram

Dopo il debutto della prima serata e il successo della seconda, torna l’appuntamento con il Festival di Sanremo 2022. Questa sera si esibiranno tutti i cantanti in gara, il pubblico avrà finalmente un ruolo decisivo, ma non mancheranno gli ospiti, da Cesare Cremonini a Roberto Saviano.

Roberto Saviano a Sanremo 2022: chi è, età, libri

Roberto Saviano è nato a Napoli il 22 settembre del 1979 ed è un noto scrittore, giornalista e sceneggiatore. Nei suoi scritti, articoli e nel suo romanzo di esordio ‘Gomorra’, ha utilizzato il reportage per raccontare la realtà della camorra e della criminalità organizzata. Da lì ha ricevuto una serie di minacce di morte, soprattutto dal 2006, e da parte dei cartelli camorristici del clan dei casalesi. Lui ha denunciato e da quell’anno vive sotto scorta. Sono numerose le collaborazioni con testate giornalistiche italiane sì, ma anche internazionali: L’Espresso, La Repubblica, Il Post, Washington Post, El Pais, Die Zeit e Der Spiegel, Expressen, The Guardian, il The Times.

Roberto Saviano: la fidanzata, vita privata

Roberto Saviano pare sia legato da molti anni a Maria Di Donna, in arte Meg, ex componente del gruppo musicale dei 99 Posse.

Libri di Roberto Saviano

E’ autore di quattro romanzi, il primo ‘Gomorra’ lo ha fatto conoscere al pubblico. Poi, ha pubblicato ZeroZeroZero, un’inchiesta sul narcotraffico e nel 2021 è uscita la sua prima graphic novel ‘Sono ancora vivo’.

Instagram

Con il profilo Instagram @robertosaviano_official vanta oltre 950 mila followers.