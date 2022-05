Domenica In, anticipazioni puntata domenica 29 maggio 2022: chi sono gli ospiti

Mara Venier non si ferma. Sì, perché dopo l’imperdibile puntata di questa sera, per festeggiare anche i suoi 30 anni di carriera, Domenica In andrà in onda come sempre di domenica e a distanza di poche ore la padrona di casa dovrà ospitare altri ospiti, tutti pronti a raccontarsi a cuore aperto.

Renato Zero a Domenica In

Come ha anticipato Tv Blogo, a Domenica In arriverà Renato Zero, che è pronto con il suo concerto Live ‘Zerosettanta‘, per festeggiare un importante traguardo anagrafico e professionale. Cinque gli eventi imperdibili: il 23, il 24, il 25, il 30 settembre e il 1 ottobre, tutti sold out. Renato Zero si racconterà ai microfoni di Mara Venier, tra vita privata e carriera.

Roberto Saviano e il libro dedicato a Falcone

Poi, si cambierà registro e in studio arriverà lo scrittore e saggista Roberto Saviano, che ha da poco pubblicato un libro ‘Solo è il coraggio’, dedicato alla memoria di Giovanni Falcone, il magistrato ucciso dalla mafia.

Tutti gli ospiti

E ancora, tra gli ospiti anche Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D’Orazio, e con lei ci sarà Red Canzian per ricordare lo storico batterista dei Pooh. Infine, si parlerà di cinema e arriveranno in studio due protagonisti del film ‘Viaggio a sorpresa’, cioè Lino Banfi e Ron Moss.