Roby Facchinetti, chi è la moglie Giovanna Lorenzi: età, lavoro, oggi e figli

La puntata di oggi sarà molto speciale e vedrà arrivare in studio tanti ospiti inediti. Tra questi, ci sarà anche il celebre cantante dei Pooh Roby Facchinetti. Parlerà a cuore aperto e racconterà tutto di sé e della sua vita privata: ecco chi è la moglie Giovanna Lorenzi e tutto quello che sappiamo di lei!

La vita privata di Roby Facchinetti: ex moglie e figli

Roby Facchinetti ha avuto una vita amorosa piuttosto movimentata: il suo primo amore è Mirella Costa, con la quale si sposa nel 1970 e ha due figlie: Alessandra e Valentina. Dopo circa dieci anni il loro amore finisce e dopo poco, Facchinetti si riaccompagna con Rosaria Longoni e da questa relazione nasce Francesco Facchinetti. Anche questo amore naufraga e dopo qualche anno, il cantante incontra il vero amore della sua vita, nonché l’attuale moglie Giovanna Lorenzi, con cui mette al mondo altri due figli: Roberto e Giulia.

Chi è Giovanna Lorenzi: età e lavoro

Giovanna Lorenzi è una donna molto riservata che non ha mai amato le luci dei riflettori. Ha condotto sempre una vita semplice e probabilmente è stata una casalinga. Lei ha conosciuto Roby Facchinetti nel 1986 e tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Sappiamo che lei era sposata con un altro uomo, ma è scappata con il cantante. Lui ha raccontato la vicenda durante un’intervista: “Siamo fuggiti, non credevano al nostro amore. Lei era ancora legata ad un altro matrimonio e siamo andati a sposarci in Scozia e poi a distanza di anni civilmente anche a Bergamo”. Sappiamo che Giovanna è nata il primo marzo perché il marito le ha dedicato un dolcissimo post su Instagram per l’occasione:

L’amore tra Roby Facchinetti e Giovanna Lorenzi

La coppia sta insieme da oltre 35 anni e sembrano innamorati come il primo giorno. Hanno viaggiato tanto insieme e condiviso molte esperienze. Lei è stata sempre una grande fan del marito. Sono legatissimi ai figli: Roberto, nato nel 1987 e Giulia, nel 1991. Di recente hanno dovuto affrontare anche un momento molto difficile perché Giovanna ha dovuto subire un intervento medico, ma hanno voluto mantenere la massima riservatezza sulla questione. In una delle ultime interviste, Facchinetti ha dichiarato: “Lei mi ha riportato con i piedi per terra ed è una grande cosa, è una grande donna, moglie meravigliosa e mamma stupenda. Adesso è una nonna incredibile dei suoi nipoti, si dedica a tempo pieno a queste cose”.