Rocco Hunt, chi è la compagna Ada: vita privata, carriera, figli, Instagram

C’è un alone di mistero intorno alla vita privata del cantautore Rocco Hunt, così deciso a mantenere lontano dalle luci dei riflettori gli aspetti personali della sua vita privata. Dopo il duetto con Ana Mena, si è vociferato anche che tra i due ci fosse del tenero.

Chi è la compagna di Rocco Hunt

La verità è che Rocco Hunt ha una compagna della quale è molto innamorato. Si tratta di una bellissima donna dai capelli biondi, Ada, e con lei nel 2017 ha avuto un bambino: Giovanni.

Vita privata

Sono davvero pochissime le notizie sulla compagnia di Rocco Hunt, vista l’estrema riservatezza della coppia. Nonostante tutto, però, Rocco condivide tantissime foto della sua vita personale su Intagram. Immagini di famiglia, con Ada e Giovanni, Il rapper non ha mai fatto mistero che “la famiglia è tutto per me”. Lo ha sostenuto in diverse interviste dedicando a loro anche alcune delle sue esibizioni.

Instagram

Nonostante questo legame così forte, Rocco, vuole “proteggere” Ada e Giovanni dalle luci della ribalta. Il senso di famiglia è estremamente forte nel giovane cantautore che ha scelto di diventare papà a soli 22 anni. Ed è stato proprio a Radio Dj che ha confessato: “Nonostante fossi così giovane, mi sentivo pronto di diventare papà”. Ed sono tante le foto con il figlio che posta sul suo profilo Instagram “poetaurbano”.