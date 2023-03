Rocco Papaleo: chi è, età, carriera, film, chi è la moglie, figlio, oggi, teatro e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento della domenica di Rai 1 con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Nella puntata di oggi, che ovviamente vede al timone la zia nazionale Mara Venier, verrà ricordato Paolo Limiti, il paroliere che con i suoi testi ha fatto la storia della musica italiana, ma anche storico autore e conduttore tv. E in studio ci saranno tantissimi ospiti: da Justine Mattera a Iva Zanicchi, passando per Tiziana Rivale, Manuela Villa, Gigi Finizio. Ma non finisce qui. Da Mara Venier arriverà anche Rocco Papaleo, grande attore, regista, sceneggiatore e showman. Che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore!

Dagli esordi al debutto di Rocco Papaleo

Rocco Papaleo, lucano di origine, nasce il 16 agosto del 1958 proprio a Lauria (in provincia di Potenza). Nonostante sia legatissimo al suo territorio Rocco Papaleo si trasferisce a Roma in età adulta per studiare e per iniziare i primi passi nel mondo dello spettacolo. Nel 1985 debutta in teatro e da allora la sua carriera non si è mai fermata: dal cinema alla televisione Papaleo ha fatto sempre sorridere tutti. Artista poliedrico lo vediamo non solo come attore in tantissimi film (come Una moglie bellissima, Che bella giornata, Ti amo in tutte le lingue del mondo) ma è anche stato regista con il suo Basilicata Coast to Coast.

I suoi successi

Rocco Papaleo ha debuttato in teatro con una commedia dedicata alla città natale, poi ha esordito in tv nel varietà Ewiva, condotto da Milly Carlucci. La sua fama, però, si è consolidata grazie al ruolo di Rocco Melloni nella serie tv Classe di ferro. Ha lavorato a lungo con Leonardo Pieraccioni: tra i due si è creato un bel sodalizio artistico e Papaleo ha interpretato diversi film come I laureati, Il paradiso all’improvviso, Ti amo in tutte le lingue del mondo. Nel 20212, invece, ha affiancato Morandi alla conduzione di Sanremo e nel 2019 ha condotto il Dopofestival con Anna Foglietta e Melissa Greta Marchetto.

Non solo teatro, cinema e tv. Rocco Papaleo è anche musicista e doppiatore. Ha prestato la sua voce nei lungometraggi Pinocchio e Il più grande uomo scimmia del Pleistocene.

Chi è la moglie, figlio, vita privata

Rocco Papaleo è sempre stato riservato per la sua vita privata, sappiamo che attualmente è divorziato ed ha un figlio. Rocco Papaleo, infatti, è stato sposato con Sonia Peng, una scenografa svizzera con cui ha lavorato in diverse produzioni.

Rocco Papaleo su Instagram

Potete seguire il fantastico Rocco Papaleo anche su Instagram trovandolo come @roccopapaleoufficiale seguito da oltre 180mila persone.