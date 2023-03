Quando esce il film di Rocco Papaleo con la cantante Giorgia? Data di uscita e trama di Scordato

Sta per uscire in tutte le sale cinematografiche d’Italia il nuovo film di Rocco Papaleo “Scordato” e nel cast ci sarà anche la cantante Giorgia. Entrambi saranno ospiti nella prossima puntata di “Domenica In” e racconteranno tanti retroscena divertenti avvenuti durante le riprese. L’attesa è tanta e le aspettative sono molto alte, ma quando uscirà il film nelle sale? Qual è la trama? Ecco tutte le anticipazioni sulla nuova pellicola del grande regista.

Quando esce il nuovo film di Rocco Papaleo?

Rocco Papaleo si è cimentato in un nuovo incredibile progetto che sta per vedere la luce: si tratta di un film scritto e diretto da lui dal titolo “Scordato”. Interpreterà anche un ruolo importante al fianco della cantante Giorgia e Simone Corbisiero. Il film è prodotto da Indiana Production, Less is more Produzioni in collaborazione con Sky e da pochissimo è stata comunicata la data ufficiale di lancio della pellicola in tutti i cinema d’Italia: il grande giorno sarà il 13 aprile.

La partecipazione della cantante Giorgia

Questa volta, Rocco Papaleo ha voluto creare qualcosa di nuovo, di diverso, come ha dichiarato durante la presentazione del film avvenuta al festival cinematografico Bia&st di Bari, ieri sabato 25 marzo. Il film ha partecipato alla sezione competitiva dell’ItaliaFilmFest e le speranze di vittoria del regista sono altissime. Qual è l’assoluta novità? Lo ha spiegato durante un’intervista: la musica regnerà sovrana. “Avevo bisogno di una musa ispiratrice che potesse dare lo slancio giusto al film”. La sua musa è proprio la cantante e cantautrice Giorgia.

Anticipazioni sulla trama di Scordato

Di cosa parla il film “Scordato” che sta per vedere la luce nelle sale italiane? Il film è ambientato nel sud Italia, nei luoghi cari del regista, è girato in gran parte a Maratea e nel Salento. La storia racconta la vita di Orlando, un accordatore di pianoforti dal carattere mite e con dei fortissimi dolori alla schiena. Incontra la fisioterapista Olga e tra loro nasce un legame speciale. Lei si accorge che i suoi dolori sono perlopiù emotivi e capisce che le contratture rispecchiano delle ferite dell’anima. Gli chiede di portarle una sua foto da piccolo e così inizia un lungo viaggio all’interno dell’infanzia del protagonista lungo le coste della Lucania.