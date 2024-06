Rock in Roma giugno 2024: gli appuntamenti giorno per giorno, tutte le date

Tutto pronto per l’inizio della stagione musicale del Rock in Roma, il Festival estivo della Capitale che richiama alcuni tra i migliori cantanti del momento. Si parte il 13 giugno e poi via con una lunga serie di concerti che ci porteranno fino agli inizi di agosto.

Rock in Roma 2024, ci siamo. Giovedì 13 giugno 2024 scatterà “l’ora-x” per uno degli eventi più attesi della Capitale in estate. Il festival, nonostante le voci di un possibile spostamento di sede (si era parlato anche di Fiumicino), si svolgerà nella consueta sede dell’Ippodromo delle Capannelle animando così le calde notti estive romane. Davvero tanti gli artisti della line-up di quest’anno, da Gigi D’Agostino, passando per Gabry Ponte, fino ad arrivare a Tommaso Paradiso. Ma l’elenco è davvero molto lungo.

Concerti Rock in Roma giugno 2024: il calendario

Ben 13 ad esempio le date da segnare in agenda soltanto per ciò che riguarda il mese di giugno. E ce n’è davvero per tutti i gusti. Ma quali saranno gli artisti di punta di questo primo mese di concerti? Sicuramente Geolier, che sta vivendo un momento fantastico dal punto di vista professionale, quindi Gemitaiz, ma anche Gabry Ponte e Calcutta (quest’ultimo già sold out). Ricordiamo che ulteriori appuntamenti sono previsti per il mese di luglio – con altri 21 concerti-evento – mentre l’ultima data è fissata, per il momento, il 3 agosto con l’esibizione di Tyga.

Ad ogni modo ecco allora il calendario completo con le date del Rock in Roma di giugno 2024:

Giovedì 13 giugno – CCCP

Venerdì 14 giugno – Gemitaiz

Sabato 15 giugno – Gabry Ponte e Rock Me Pride

Domenica 16 giugno – Carl Brave, Noemi, Ditonellapiaga, Lil Jolie, Caffellatte, Shama24k, Piccolo Principe

Lunedì 17 giugno – Tropico

Mercoledì 19 giugno – La Sad

Venerdì 21 giugno – Salmo Noyz

Sabato 22 giugno – Zero Assoluto (Teenage Dream)

Martedì 25 giugno – Fontaines D.C. (Sold Out) / Baby Metal

Venerdì 28 giugno – Geolier

Domenica 30 giugno – Calcutta (Sold Out)

Gli eventi di luglio e agosto

Diamo adesso un rapido sguardo al resto della line up dell’estate con i concerti ufficializzati fino a questo momento. Tra i vari cantanti che si esibiranno alle Capannelle ci saranno i Placebo, i Deep Purple ma anche Massimo Pericolo e i Bnkr44. Attesa, ancora, per il ritorno dei Club Dogo e per la data evento di Tedua. Il programma completo sul sito ufficiale della manifestazione.