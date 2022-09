Rogo a Pantelleria, Giorgio Armani dona 500.000 euro: ‘Grazie a chi ha spento l’incendio’

Giorgio Armani trascorre le vacanze a Pantelleria da oltre 40 anni. E’ proprio su questa isola che lo stilista ha costruito una villa con 180 palme. Il designer è rimasto scioccato dall’incendio che si è diffuso nella zona, bruciando ettari ed ettari di terreno e anche se la sua villa è fuori pericolo, Armani ha fatto comunque qualcosa per la cittadinanza: donare 500mila euro.

La lettera di Giorgio Armani al Sindaco

Giorgio Armani è stato evacuato dalla sua villa durante l’incendio, così come tutti i cittadini. Lo stilista si è rifugiato nella sua barca insieme agli ospiti. Adesso che il pericolo è passato Armani ha inviato una lettera al Sindaco Vincenzo Campo per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a spegnere l’incendio. “Frequento quest’isola ormai da quarant’anni, tanto da sentirmene a tutti gli effetti cittadino – recita la nota citata dall’Ansa – eppure non smetto di sorprendermi per la qualità umana così unica e viva di quanti la abitano”.

“Le scrivo questo messaggio mosso da un sentimento di ammirazione e gratitudine per tutti coloro che hanno dato il loro contributo per spegnere il terribile incendio che ha colpito Pantelleria e che così tanto ci ha sconvolti”.

Leggi anche: Adriana Mulassano, la Signora della Moda o il mestiere di scrivere

Armani dona 500mila euro a Pantelleria

Lo stilista ha annunciato una donazione di 500mila euro destinata al comune. Il sindaco ha già presentato ad Armani alcuni progetti su come spenderli, investendo nella Protezione Civile, negli impianti idrici e nel recupero di terreni incolti per scongiurare il rischio di nuovi incendi sull’isola.