Roma, ciak si gira: chiusura in Corso Francia per riprese cinematografiche | Il set

Roma torna ad ospitare un set cinematografico. A Corso Francia, domani sera, riprese notturne: ma cosa si sta girando? Cerchiamo di saperne di più con questo nostro articolo.

Ciak si gira. La Città Eterna è sicuramente una delle location più suggestive dove girare un film o una fiction, non a caso da sempre è stata il set di produzioni anche internazionali. Senza scomodare i grandi capolavori e i mostri sacri del passato, recentemente Roma è stata ad esempio il set dell’ultima fiction Rai che ha visto protagonista Sabrina Ferilli nei panni di Gloria. Adesso però qualcos’altro bolle in pentola.

Set cinematografico a Corso Francia: cambia la viabilità

La notizia è trapelata perché domani sera, giovedì 28 marzo 2024, Corso Francia a Roma sarà oggetto di tutta una serie di modifiche alla viabilità. In particolare la rampa, nel tratto con provenienza da viale Maresciallo Pilsudski e via Giulio Gaudini, sarà chiusa al traffico per non meglio specificate “riprese cinematografiche”.

Dunque, il set, è confermato. Restando in tema di circolazione stradale approfittiamo per precisare ai lettori che sarà deviata, su via Argentina e via Venezuela, la linea 223 che proviene dal capolinea di Termini, regolari invece i bus della stazione Giustiniana. Disattivata invece durante la deviazione la fermata della linea numero 72010, su viale Pilsudski.

Gli orari delle riprese e le strade interessate

La fascia oraria è quella compresa tra le ore 21.00 del 28/03/2024 (giovedì) e le ore 05.00 del 29/03/2024 (venerdì) nel corso della quale dovrebbero avvenire le riprese. Di seguito l’elenco delle strade coinvolte e la viabilità modificata per l’occasione. Revocate, si legge nella documentazione, le discipline di traffico in contrasto istituite in zona.

Corso Francia

Divieto di transito sulla carreggiata della rampa di entrata con provenienza Viale Maresciallo Pilsudski da Viale Tiziano, eccetto i mezzi di scena ed i mezzi tecnici utilizzati per le riprese; Divieto di transito sulla carreggiata della rampa di entrata con provenienza Viale Maresciallo Pilsudski da Via Giulio Gaudini, eccetto i mezzi di scena ed i mezzi tecnici utilizzati per le riprese;

Viale Maresciallo Pilsudski

Divieto di transito sulla carreggiata con direzione e verso da Via Giulio Gaudini a Corso di Francia, eccetto i mezzi di scena ed i mezzi tecnici utilizzati per le riprese (questo dal 26/03/2024 al 02/04/2024)

Via Belgio

Divieto di sosta 0-24 zona rimozione sul lato destro del senso unico di marcia, nel tratto compreso tra Viale XVII Olimpiade e Via degli Olimpionici, eccetto sette mezzi tecnici.

Cosa stanno girando a Corso Francia: cosa sappiamo

Cerchiamo adesso di rispondere alla domanda più importante: ovvero cosa stanno girando? Sebbene il nome del film o della fiction non si evinca dagli atti ufficiali possiamo provare a fare qualche ipotesi. Intanto di certo c’è il nome della produzione, la AURORA TV Srl. Spulciando sul web abbiamo scoperto che si tratta di una società che fa parte del Gruppo Ambra Banijay Italia (autrice di format come L’Isola dei Famosi, L’Eredità, 4 ristoranti, tanto per intenderci). Nello specifico l’Aurora Tv è specializzata sviluppo e nella produzione di fiction di lunga serialità sia per Rai che per Mediaset.

Il paradiso delle signore 9, ciak a Roma? L’ipotesi

Tra queste spiccano “Il paradiso delle signore” (Rai) e “Matrimoni e altre follie” trasmessa da Canale 5. Tra le due, la prima è stata girata nel tempo anche a Roma – nel cast i vari Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Pietro Genuardi – e dunque questo aspetto potrebbe rappresentare più di un indizio: inoltre recentemente è stata confermata la nona stagione che dovrebbe andare in onda il prossimo anno e le cui riprese, gioco forza, dovranno partire necessariamente in questo periodo. Tre indizi fanno dunque una prova? Staremo a vedere. Noi intanto vi terremo aggiornati.