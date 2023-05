Roma-Salernitana, dove vederla in tv: orario, formazioni e biglietti

Roma-Salernitana, una partita che potrebbe dire tutto o niente. La Salernitana arriva allo stadio Olimpico matematicamente salva, grazie all’ultimo scivolone della Cremonese, che nonostante mister Ballardini è retrocessa in Serie B. Roma che invece deve tenere alta la concentrazione su questo incontro, specie se vuole sperare all’Europa e ci vuole arrivare non dovendo sperare di vincere per forza l’Europa League.

Verso Roma-Salernitana

Chi gioca questa partita con maggiore tranquillità, visto l’evolversi di questo finale di stagione, è proprio la squadra della Salernitana. I campani vanno allo stadio Olimpico senza la necessità dei tre punti da ottenere in trasferta, in una mancanza di pressione che potrebbe far uscire il meglio da giocatori Paulo Sousa: non è quindi impensabile un colpaccio da parte degli amaranto, in barba ai pronostici che girano. La Roma, al contrario, deve quadrare le prossime sfide come tutte importantissime per il finale della propria stagione calcistica. La testa è già a Budapest, con i giocatori che già pensano al complesso incontro contro il Siviglia: la peggior finalista che potesse capitargli, con la squadra iberica tra le più vincenti di questa competizione europea.

Dove vedere la sfida?

La partita si giocherà domani, quando dalle ore 18.30 di lunedì 22 maggio 2023 le due squadre italiane scenderanno sul terreno dello stadio Olimpico capitolino. La sfida che si svolgerà nella giornata di domani pomeriggio, verrà trasmessa dalla piattaforma televisiva di DAZN. I biglietti della sfida potranno essere acquistati sul sito ufficiale della AS Roma, oppure andando presso i punti vendita che sono registrati con Vivaticket. Rimangono le ultime 22 ore per comprare i ticket utili ad assistere la partita presso lo stadio.

Le probabili formazioni

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Abraham, Belotti. All. Mourinho

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. All. Paulo Sousa