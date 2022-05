Ron, chi è il cantante: età, carriera, canzoni, oggi, foto, biografia, dove è nato, chi è la moglie e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche il cantante Ron, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera costellata di successi.

Dagli esordi al debutto di Ron come cantante

Ron, all’anagrafe Rosalino Cellamare, è nato a Dorno il 13 agosto del 1953 ed è un noto cantautore e musicista. Sappiamo che è cresciuto a Garlasco in una famiglia di origini pugliesi e che è stato il fratello maggiore Italo, nella vita un pianista, a introdurlo nel mondo della musica. Ron ha preso lezioni di canto, poi ha partecipato fin da giovanissimo a concorsi canori. In uno di questi, infatti, è stato notato da un talent scout della RCA Italiana: così si è recato a Roma e ha firmato il contratto, poi ha conosciuto in quell’occasione Lucio Dalla e Renato Zero.

Il debutto discografico, però, è avvenuto a 16 anni al Festival di Sanremo con Nada, nel 1970. Poi l’anno successivo ha presentato a Un disco per l’estate una canzone scritta da Paola Pallottino e Lucio Dalla, il gigante e la bambina, che tratta il tema della violenza sui minori.

La lunga amicizia con Lucio Dalla

Insieme a Lucio Dalla Ron ha scritto la colonna sonora del film La mortadella di Mario Monicelli del 1971. Poi nello stesso anno, durante un viaggio in nave verso la Sicilia, ha scritto Piazza Grande insieme al suo amico Lucio Dalla per la musica e a Gianfranco Baldazzi e Sergio Bardotti per il testo. La canzone, poi, è stata presentata da Dalla a Sanremo nel 1972. Nel 1977 Ron sempre con Lucio Dalla, ma anche con Teresa De Sio e Claudio Lolli ha partecipato all’opera rock l’Eliogabalo – Operetta Irrealista.

Attenti al Lupo

Ron nel 1990 ha scritto la hit Attenti al lupo, inizialmente intitolata La Casetta, incita da Lucio Dalla per l’album Cambio, che ha venduto un milione e mezzo di copie.

La vittoria a Sanremo

Nel 1996, poi, Ron ha vinto il Festival di Sanremo con Vorrei incontrarti fra cent’anni, cantata in coppia con Tosca. E nel 2000 ha festeggiato i 30 anni di carriera con un doppio album con 13 suoi grandi successi in duetto con Morandi, Biagio Antonacci, Lucio Dalla, Tosca, Luna e Jackson Browne.

La malattia dell’amico di Ron

Una carriera costellata di successi sì, ma anche un periodo buio difficile da dimenticare. Quello legato alla malattia del suo amico Mario Melazzini, che nel 2005 ha confessato al cantante di essere affetto dalla SLA. Ron non si è certo voltato dall’altra parte, ha realizzato un disco di duetti per aiutare l’associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica.

Chi è la moglie, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Sulla sua sfera sentimentale abbiamo poche informazioni, sempre geloso e riservato. Non sappiamo nulla, se sia sposato o se abbia una compagna: si lascerà andare ai microfoni di Serena Bortone?

Instagram

Ron ha un profilo Instagram e con l’account @ron.rosalinocellamare vanta più di 19 mila followers.