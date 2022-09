Rosanna Cancellieri contro Chiara Ferragni: ‘Ma che ci aspettiamo da lei?’

Continua la polemica attorno a Chiara Ferragni per le foto del suo aperitivo a base di champagne su un ghiacciaio, raggiunto con degli amici in elicottero. Questa volta le critiche arrivano dalla conduttrice Rosanna Cancellieri, ospite di Alberto Matano nella seconda puntata stagionale de La Vita in Diretta, ad attaccare l’influencer.

Cancellieri contro Ferragni: “Ha messo su il suo Truman Show?”

Nel programma La Vita in Diretta Alberto Matano è tornato sull’argomento “Chiara Ferragni”, finita nel mirino delle critiche per il suo aperitivo sui ghiacci con l’elicottero. Le foto su Instagram hanno infatti indignato ambientalisti e non.

Alla polemica si è aggiunta anche Rosanna Cancellieri che ha attaccato Chiara Ferragni: “Non credo che abbia altro che ostentare e far vedere quello che fa, cercando di stupire, perché poi quello che fa deve essere sempre un po’ sopra le righe, visto che poi altri talenti non credo che ne abbia. (…) Ha messo su il suo Truman show.”

Alla replica di Stefania Orlando in difesa dell’influencer, Rosanna Cancellieri ha risposto che non si tratta di talento: “Ma che talento hanno? Quello dell’esibizionismo. (…) Questa è gente che viene usata per pubblicità, ma non è che li dobbiamo celebrare per forza.”