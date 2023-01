Rosanna Fratello: chi è, età, carriera, canzoni, oggi, chi è il marito, figlia, foto e Instagram

Come ogni weekend che si rispetti l’appuntamento su Canale 5 è solo uno. Ed è quello con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. Tra gli ospiti di oggi, oltre ad Alice Campello, che racconterà il momento difficile dopo il parto, ci sarà anche Rosanna Fratello, la nota cantante e attrice. Che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera ai successi fino all’amore.

Dagli esordi al debutto di Rosanna Fratello

Rosanna Fratello è nata a San Severo il 26 marzo del 1951 ed è una nota cantante e attrice italiana. Ancora bambina si è trasferita a Cinisello Balsamo, dove ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza, poi nel 1967 ha iniziato la sua carriera di cantante, dopo aver firmato un contratto con la Arlecchino di Enzo Amadori, che le ha fatto incidere tre canzoni in una raccolta di brani del Festival di Sanremo. Nello stesso anno, invece, ha vinto la seconda edizione del Festival della Canzone Italiana e nel 1968, dopo essere stata eletta Reginetta della canzone, è passata all’Ariston e ha partecipato a Sanremo nel 1969.

I successi, le canzoni

Rosanna Fratello nel 1971 ha partecipato di nuovo a Sanremo con Amsterdam, poi è stata anche scelta dal regista Montaldo per il film Sacco e Vanzetti, in cui ha interpretato Rosa. Da lì un successo all’altro anche al cinema: ha preso parte al film La mano nera e nel 1994 ha partecipato di nuovo a Sanremo con il brano Una vecchia canzone italiana. Quella è stata la sua ultima partecipazione sul palco dell’Ariston e in quel caso si è classificata al diciannovesimo posto.

Chi è il marito, figlia

Ma veniamo alla vita privata. Rosanna Fratello è legata da tempo a Pino Cappellano: i due si sono sposati nel 1975. Lui all’epoca gestiva una rinomata pasticceria a Como. Dal loro amore è nata Guendalina, la loro unica figlia, che li ha resi nonna nel 2010.

Rosanna Fratello punta tutto su Instagram

Molto seguita su Instagram. Con il suo account @rosannafratelloreal vanta oltre 900 followers.