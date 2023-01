Rosanna Fratello, chi è il marito Pino Cappellano: età, lavoro, matrimonio, figlia e vita privata

Rosanna Fratello sarà ospite oggi pomeriggio nello studio di Verissimo e rilascerà un’intervista in cui rivelerà tutti i segreti della sua vita provata a Silvia Toffanin. Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo sul marito Pino Cappellano e la loro storia d’amore.

Chi è Pino Cappellano: età, lavoro

Pino Cappellano è il marito della famosa interprete italiana Rosanna Fratello, è una persona molto riservata che non ha mai voluto rilasciare informazioni sulla sua vita privata. La data di nascita è ignota, la moglie ha 71 anni, lui ha sicuramente qualche anno in meno. È di origini siciliane, ma da piccolo si è trasferito al nord Italia con la famiglia e per molti anni ha gestito una pasticceria in provincia di Milano, che ha fallito da qualche anno. Adesso fa il fotografo e si definisce “Il fotografo della domenica”, perché è l’unico giorno in cui riesce ad usare la macchina fotografica. Ha dichiarato: “La domenica scatto, il lunedì non voglio vedere nulla perché mi farebbe tutto schifo. Il martedì va già meglio, giorno dopo giorno gli scatti migliorano, ci lavoro e il venerdì ho delle belle foto”.

Il marito di Rosanna Fratello e la figlia

I due hanno vissuto una vera e propria storia d’amore come nelle favole perché stanno insieme da più di 45 anni. Sono convolati a nozze nel 1975 e non si sono mai più lasciati, anzi. Hanno dichiarato di non aver mai avuto brutti litigi, né di essersi traditi, ma pare che si amino proprio come il primo giorno. Dopo due anni dal loro matrimonio è nata la loro unica figlia Guendalina, che tanto amano. Lei è sposata con un agente immobiliare di Milano e oggi ha 46 anni. Nel 2010 anche lei è diventata mamma di Alessandro Edoardo. Rosanna e Pino sono impazziti di gioia all’idea di diventare nonni e non fanno altro che viziare il piccolo nipotino, come un tempo hanno viziato la figlia.