Rosanna Fratello, chi è la figlia Guendalina: età, lavoro, foto e Instagram

Rosanna Fratello oggi pomeriggio sarà ospite nello studio di Verissimo e rilascerà una toccante intervista a Silvia Toffanin in cui parlerà della sua famiglia. Al suo fianco c’è il marito Pino Cappellano da oltre 45 anni e la loro amata figlia Guendalina. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

La figlia di Rosanna Fratello

Rosanna Fratello è un’interprete e una cantante italiana che ha fatto la storia con alcune canzoni che sono diventate iconiche, tra cui: “Devi avere fiducia di me”, “Quando dico che ti amo” e la celebre “Sono una donna, non sono una santa“. Al suo fianco c’è Pino Cappellano da oltre 45 anni. I due si sono sposati nel 1975 e non si sono mai più separati vivendo un vero e proprio sogno d’amore. Lui ha origini siciliane, ma da giovane si era trasferito al nord, dove ha gestito una pasticceria per molti anni in provincia di Milano, nei pressi di Como. Lei, folle d’amore, l’ha seguito, e dopo due anni di matrimonio è nata la loro prima e unica figlia Guendalina.

Chi è Guendalina: età, lavoro, foto e Instagram

Guendalina è l’amatissima figlia di Rosanna Fratello e Pino Cappellano. È nata nel 1977 a Como, dov’è anche cresciuta, sempre amata e coccolata dai suoi genitori, che sono sempre stati molto presenti nella sua vita. Oggi ha 46 anni e da oltre dieci anni è sposata con suo marito, il cui nome è rimasto segreto, un agente immobiliare di Milano. Guendalina nel capoluogo lombardo con la sua nuova famiglia e nel 2010 ha avuto il primo figlio Alessandro Edoardo, che oggi ha 12 anni. Rosanna e Pino sono entusiasti all’idea di essere nonni e viziano tanto il nipotino. Guendalina ha preferito che la sua vita rimanesse molto privata, per questo non sappiamo che lavoro faccia. Su Instagram ha un profilo poco seguito, con circa 500 followers e nessuna sua foto, ma pubblica soltanto immagini artistiche. Sul profilo della mamma, però, vediamo una bellissima foto di famiglia scattata in Versilia, dove da anni vanno a trascorrere le vacanze: