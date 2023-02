Rosanna Lambertucci, chi sono la figlia Angelica e la nipote Caterina: età, lavoro e vita privata

È tutto pronto per una nuova entusiasmante puntata di Verissimo con Silvia Toffanin che andrà in onda su canale 5 alle 16:30. Anche la puntata di oggi si prospetta ricca di novità e di sorprese, tra queste, un’ospite speciale sarà in studio: Rosanna Lambertucci, che racconterà tutto di sé e della sua famiglia. Ecco tutto quello che sappiamo sulla figlia e la nipote.

Chi è la figlia di Rosanna Lambertucci

Rosanna Lambertucci ha avuto molte difficoltà ad avere sua figlia: lei e il marito Alberto Amodei, scomparso nel 2014, hanno sempre voluto una bambina, ma non è arrivata subito. Ha avuto cinque aborti spontanei e un bimbo è morto dopo pochi giorni dalla nascita. Dopo tanta sofferenza a causa di queste difficoltà è finalmente nata Angelica Amodei il 31 marzo del 1976, è del segno dei pesci e ha 46 anni.

Lavoro e vita privata di Angelica

Angelica Amodei ha seguito le orme della madre ed è diventata Giornalista Professionista nel 1998. È una presentatrice televisiva e una divulgatrice sui temi della salute e del benessere. È sposata, ma l’identità del marito è segreta e non ha mai voluto rivelare nemmeno il nome. Anche per il resto della sua vita privata, è molto discreta e sua madre afferma sempre: “Angelica è molto pudica, anche con se stessa”. La sua salute è cagionevole e ha dovuto subire un intervento molto importante a causa di un tumore alla tiroide, ma tutto è andato per il meglio e dopo poco è nata sua figlia Caterina.

La nipote Caterina

La piccola Caterina ha da poco compiuto 8 anni ed è la nipote di Rosanna Lambertucci. Dalle dichiarazioni rilasciate, pare che vadano d’amore e d’accordo. Anche Rosanna e Angelica hanno un bellissimo rapporto e sono molto unite. Su Instagram Rosanna pubblica molte foto con la nipotina di cui è innamorata: