Rossella Brescia: chi è, carriera, carriera, figli, Instagram della showgirl

Rossella Brescia è l’ospite che sarà davanti alla telecamere in compagnia di Serena Bortone nel suo programma Oggi è un altro giorno, pronta a rivelarsi, raccontarsi e soprattutto discutere i temi più caldi della nostra attualità dilagante. Un appuntamento fisso che accompagna da sempre il primissimo pomeriggio di migliaia di italiani che non vedono l’ora di approfondire le personalità più in vista del nostro panorama mediatico. Ma ora, bando alle ciance, e scopriamo qualcosa in più sul suo conto. Ecco chi è Rossella Brescia.

Chi è, cenni biografici di una ballerina

La bellissima Rossella Brescia è certamente uno dei volti più noti della nostra televisione italiana, rinomata soprattutto per il suo splendido sorriso, molto coinvolgente e per le sue grandi doti di ballerina che le hanno fatto calcare diversi palcoscenici e set televisivi. Nasce il 20 agosto del 1971 a Martina Franca, Taranto. Facendo un paio di calcoli, dunque, la ballerina ora ha 51 anni, pur mantenendo un fisico da ragazzina, forte ed elastico. Ricordiamo, tra le tante cose, che Rossella Brescia ha anche vinto Miss Sorriso Puglia, nei primissimi anni di lavoro, quando iniziava a cimentarsi nello spettacolo. Dopo questa vittoria, certo importante per il suo profilo, la ballerina esordisce finalmente in televisione e nello spettacolo grazie al programma ”Tutti a casa”, all’epoca condotto dall’intramontabile Pippo Baudo. La bella ballerina è alta 170 cm.

La carriera di Rossella Brescia

Come in parte anticipato, la sua prima esperienza avviene sotto la guida maestra di Pippo Baudo e, dopo questa prima esperienza, la Brescia si è divisa tra televisione e teatro. Sempre in tv, negli anni ha lavorato come ballerina in ‘‘Cuori e denari” e ”Un disco per l’estate”, trasmissioni che le hanno assicurato la giusta notorietà, facendole da trampolino di lancio definitivo. In seguito, Rossella Brescia raggiunge definitivamente il successo, quando diventa prima ballerina per il programma Buona Domenica e, parallelamente, prendendo parte ad una famosa pubblicità per la Tissot che in molti oggi ancora ricorderanno. Infine, ricordiamo anche che nel 2004 esordisce come attrice in Don Matteo.

Marito, figli: la vita privata

Per quanto riguarda, invece, la sua vita intima e privata, Rossella Brescia nel 2000 si è sposata con il regista televisivo Roberto Cenci, per poi separarsi da lui dopo 4 anni di matrimonio. Ora, invece, da ben 10 anni la ballerina è legata con Luciano Mattia Cannito. Tra le indiscrezioni, sappiamo che i due si sarebbero conosciuto proprio durante la Carmen in cui la ballerina era protagonista.

Instagram

Ottimo anche il suo seguito su Instagram, dove pubblica spesso stupende immagini legate al suo lavoro e alle sue partecipazioni: può infatti vantare ben 392K follower.