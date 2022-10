Rossella Izzo: chi è, età, carriera, chi doppia, chi è il marito, figli, Instagram, voce e sorelle

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Rossella Izzo, che insieme alle sorelle Simona, Giusy e Fiamma, si racconterà a cuore aperto: dai successi alla vita familiare insieme.

Dagli esordi al debutto di Rossella Izzo

Rossella Izzo è nata a Roma il 22 aprile del 1953 ed è una nota doppiatrice, sceneggiatrice, regista, direttrice del doppiaggio. Figlia del doppiatore e direttore Renato Izzo e sorella gemella di Simona, Rossella ha frequentato l’istituto tecnico per il Turismo Cristoforo Colombo e a 18 anni ha iniziato a recitare nei teatrini-cabaret come attrice e cantautrice. Senza mai abbandonare la sua passione per il doppiaggio.

L’esordio al doppiaggio

Rossella Izzo ha lavorato come doppiatrice per la cooperativa CID, poi per la CDC, CVD, SAS e infine per il gruppo Trenta Pumais Due, che ha seguito suo padre. Ha doppiato Meryl Streep, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer e tante altre attrici di successo. Nel 2020, inoltre, si è occupata dei dialoghi italiani e della direzione del doppiaggio per la serie animata Netflix She-Ra e le principesse guerriere.

Chi è il marito, figli

Rossella Izzo è stata sposata con Vincenzo Catania, un noto ginecologo. Dalla loro unione sono nati tre figli: Myriam (attrice e doppiatrice), Giulia (doppiatrice) e Gianmario (tecnico degli effetti speciali). Myriam Catania è comparsa in molte fiction tv, ha doppiato attrici importanti e nel 2015 ha ricevuto il Leggio d’oro. Quanto alla vita privata, l’attrice è stata sposata con Luca Argentero, poi dal 2016 è legata al francese Quentin Kammermann, dal quale ha avuto un figlio nel 2017.

Rossella Izzo punta tutto su Instagram

Rossella ha un profilo Instagram. Con il suo account @rossaizzo vanta oltre 2.000 followers.