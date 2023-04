Rudy Zerbi è fidanzato? Età, vita privata, ex moglie e figli

Tutto pronto per una nuova puntata dell’amatissimo talk show “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin. Nuove storie e tanti ospiti sono in arrivo su Canale 5, fra questi, un volto molto noto della scuola di Amici: Rudy Zerbi. Parlerà a cuore aperto della sua infanzia e della sua vita, soprattutto delle delusioni amorose. Secondo alcuni gossip pare che ci sia anche una. nuova fiamma nella sua vita. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua nuova fidanzata!

La vita privata di Rudy Zerbi: ex moglie e figli

La vita privata di Rudy Zerbi non è mai stata facile e ha vissuto molte delusioni. Ha intrapreso numerose storie d’amore, ma sono tutte finite in malo modo. Nella vita ha dato alla luce quattro figli, avuti da tre diverse compagne. La sua prima moglie è stata Simona, con la quale ha avuto due figli: Tommaso e Luca. La seconda storia d’amore molto importante è stata con Carlotta Miti, nipote di Gianni Morandi: dall’unione è nato Edoardo. L’ultima compagna è stata Maria Soledad Temporini, i due hanno avuto un bimbo di nome Leo.

Rudy Zerbi è fidanzato?

Adesso tutti si chiedono se il volto noto di Amici abbia ritrovato un amore che lo renda felice, oppure no. La risposta non è chiara e ha dichiarato di voler mantenere più discrezione sulla sua vita privata, ma si è lasciato sfuggire qualche dichiarazione importante. Lo scorso dicembre, infatti, durante una sua intervista negli studi di Verissimo ha confessato di essersi innamorato di nuovo. “Ho avuto il cuore surgelato per tre anni… Ma adesso inizio a risentire le farfalline nello stomaco. Non dico nulla perché sono scaramantico e voglio tenere i dettagli per me. Lei è la versione di me al femminile”, ha dichiarato. Chi sarà la nuova fiamma di Rudy Zerbi? Chissà, magari prossimamente lo rivelerà oggi pomeriggio a Silvia Toffanin.

Le difficoltà nella vita di di Rudy Zerbi

Rudy Zerbi ha anche confessato di aver avuto alcuni problemi relazioni a causa di un’infanzia difficile. In realtà lui ha scoperto solo a 30 anni la vera identità del padre biologico. Ad una festa organizzata da Mara Carfagna, qualche giorno prima di Natale, ha incontrato Davide Mengacci, il noto conduttore televisivo. Tuttavia, colui che l’ha cresciuto e si è preso cura di lui rimane Roberto Zerbi. Anche di recente non ha avuto una vita facile, perché il suo ultimo figlio Leo ha rischiato di morire assieme all’ex compagna Maria Soledad. A soli sette mesi si è distaccata la placenta e mamma e figlio hanno dovuto subire un’operazione d’urgenza. Nonostante le difficolta, sembra che Zerbi si sia rimesso in pista e sia pronto a lasciarsi andare di nuovo, chi sarà la fortunata?